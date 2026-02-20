Genshin Impact feiert mit „Luna V“ eine nostalgische Rückkehr nach Mondstadt

Version Luna V von Genshin Impact lädt euch ab dem 25. Februar zurück nach Mondstadt ein – dorthin, wo das Abenteuer im Jahr 2020 begann. Im Mittelpunkt des Updates stehen eine große Hauptaktion rund um Nostalgie und Wiedersehen sowie das lang erwartete Debüt von Varka als spielbare Figur.

In der Eventreihe „Echos der Erinnerung“ kehren die SpielerInnen an vertraute Orte zurück, die subtile Veränderungen aufweisen und mit einem Spurensuche-Fotoapparat dokumentiert werden wollen.

Weitere Aktivitäten lassen euch alte Bekannte wieder treffen, indem ihr ihnen passende Getränke mixt. Flug- und Kampfherausforderungen sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel und Erinnerungen an den Reisebeginn in Mondstadt. Als Belohnung winkt ein Katalysator-Waffenskin namens „Illusionsgeschenk – Sternenomen“.

Die „Aktionsgebete“ beginnen mit Varka und der Rückkehr von Flins, bevor in Phase zwei Skirk und Escoffier an die Reihe kommen. Parallel dazu kehrt ein Kollektionsgebet zurück, das sich auf Figuren aus Mondstadt konzentriert und das Nostalgiethema der Version unterstreicht.

Neben des schon erwähnten Fotografierens altbekannter Orte sorgen neue Minispiele für Laune. Dazu gehören ein strategisches Verteidigungsspiel mit Gegnerwellen sowie frische Inhalte im Modus „Weltenbummler“. Im Miliastra Wonderland werden außerdem eine neue Audiochat-Funktion und darauf zugeschnittene Spielmodi freigeschaltet, und über Ingame-Aktionen lässt sich das Mannekin-Look-Set „Agiler Eulenbote“ kostenlos freispielen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo