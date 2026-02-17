MARVEL Tōkon mischt amerikanischen Comic mit japanischem Manga

Spiele wie Guilty Gear, BlazBlue, aber auch Dragon Ball FighterZ, Persona 4 Arena oder Granblue Fantasy Versus gehen auf das Konto der Japaner. Für ihr nächstes Spiel haben sich die Fighting-Experten schlechthin die nächste große Lizenz an Land gezogen: Man werkelt an MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

Einen „westlichen Comic-Stil“ habe man in Betracht gezogen, erklärte Producer Takeshi Yamanaka schon zur ersten Ankündigung im Juni 2025. Aber das Marvel-Team selbst habe sich etwas gewünscht, das dem „Arc-Stil“ entspricht. Das Ergebnis rückt jetzt immer näher.

Kürzlich konnte Arc System Works mit dem 6. August 2026 den konkreten Termin festlegen. Neues Gameplay-Material zeigt uns dazu das Unbreakable X-Men-Team bestehend aus Storm, Magik, Danger und Wolverine sowie der Episoden-Modus, der die Geschichte als Motion Comic präsentiert.

Im neu angekündigten Episoden-Modus habe man gemeinsam mit Marvel Games „die Story, Welt und Charaktere eigens für dieses Spiel umgeschrieben und angepasst. In diesem Spielmodus werden Marvel-Helden und -Schurken dargestellt, darunter auch die X-Men, die sich einer neuen Gefahr entgegenstellen.“

„Im Episoden-Modus werden amerikanische Comics mit japanischen Mangas zu einer neuen Form des Storytellings für ein modernes Videospielformat verwoben. Wir haben mit einem renommierten Autor originaler Marvel-Comics zusammengearbeitet, um die Welt und das Szenario zu kreieren“, erklärt Producer Takeshi Yamanaka im PlayStation Blog.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Sony Interactive Entertainment, Arc System Works, Marvel Games