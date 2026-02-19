PS1-Klassiker von 1998 erhält plötzlich ein Sequel und versammelt ein namhaftes SRPG-Team

Die Brigandine-Serie hat eine lange, aber nicht besonders ausschweigende Tradition. Sie nahm 1998 auf PlayStation ihren Anfang. Damals erschien Brigandine: The Legend of Forsena von Hearty Robin und Atlus, ein klassisches Strategiespiel mit Taktik-RPG-Elementen.

22 Jahre später gab es das Sequel Brigandine: The Legend of Runseria von Matrix Software und Happinet für PCs, Switch und PS4. Das Spiel erschien damals auch in Europa. Sechs Jahre danach wird die Brigandine-Reihe überraschend noch einmal weitergeführt.

Brigandine Abyss wird ein brandneuer Eintrag zur Serie und ein Strategie-RPG für Einzelspieler. „Diese Ausgabe von Brigandine erzählt die Geschichte eines mächtigen Imperiums, das eine Eroberung des Kontinents anstrebt, und jene von sechs unterschiedlichen Protagonisten, die sich mit dieser großen Bedrohung konfrontiert sehen“, erklärt PR Manager Chizuru Yonezawa von Happinet.

Spielende schlüpfen als Fraktionsführer in die Rolle eines Charakters und befehligen Truppen von Monstern und Rittern. Der neue Teil soll die Grundlagen der Serie fortführen, die da wären: rasterbasierte Karten, verschiedene RPG-Elemente und unzählige individuelle Skills und Eigenschaften.

Namhaftes Team versammelt

Beteiligt sind namhafte Experten des Genres: Das Charakter-Design stammt von Niji Hayashi (Fire Emblem Heroes) und Junko Kawano (Suikoden und Eiyuden Chronicle) und als Director fungiert Makoto Yamamoto, der an der „Sengoku Basara“-Reihe gearbeitet hat. Als Supervisor führt die offizielle Website Masayuki Horikawa, Director von Fire Emblem: Path of Radiance. Musikalisch gibt es möglicherweise vertraute Klänge von Rei Kondoh, der an Okami, Bayonetta und Fire Emblem: Three Houses gearbeitet hat.

Nach dem ersten Teaser-Trailer von der State of Play hat Publisher NIS America den Vertriebsdeal für den Westen enthüllt. Gemeinsam mit Happinet wird man das neue Strategie-RPG nicht nur für PS5, sondern auch für Xbox Series, Switch 2 und Steam noch in diesem Jahr in den Westen bringen.

Der Teaser-Trailer:

