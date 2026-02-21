Inazuma Eleven: Victory Road erhält in Kürze das „Orion & Lumen“-Update

Inazuma Eleven: Victory Road bekommt schon bald frischen Nachschub: Level-5 veröffentlicht am 25. Februar das dritte große, kostenlose Update mit dem Titel „Orion & Lumen DLC„.

Im Mittelpunkt steht der nächste große Abschnitt der Geschichte rund um Sonny Wright, auch bekannt als Asuto Inamori und seinem Team. Mit dem Football Frontier International rückt die internationale Bühne in den Fokus – doch am Horizont zeichnen sich bereits neue Gegenspieler ab. Die sogenannten Disciples of Orion versprechen, das Turnier in eine deutlich düsterere Richtung zu lenken.

Es ist noch nicht klar, welche neuen Teams, Techniken oder Story-Inhalte das Update bieten wird. Es steht fest: Level-5 setzt den Support fort und treibt die Handlung weiter voran. Außerdem bringt das Unternehmen weitere inhaltliche Erweiterungen.

Inazuma Eleven: Victory Road ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich. Bislang hat sich das neue „Inazuma Eleven“ weltweit 800.000 Mal verkauft. Unterdessen arbeitet Level-5 schon an einem Sequel.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5