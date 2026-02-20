NieR: Automata knackt neuen Meilenstein und Square Enix teasert eine Fortsetzung

Neun Jahre ist es inzwischen her, dass NieR: Automata erschien – und noch immer schreibt das Action-RPG Erfolgsgeschichte. Square Enix verkündete nun offiziell, dass sich der Titel weltweit über 10 Millionen Mal verkauft hat.
Zuletzt lag der Meilenstein im Dezember 2024 noch bei neun Millionen Einheiten – jetzt wurde also die nächste magische Marke durchbrochen. Doch damit nicht genug: Es gab auch noch einen sehr interessanten Teaser im neuen Trailer.
Ein Trailer – und eine spannende Botschaft
Zur Feier veröffentlichte Square Enix einen neuen Trailer, der die Reise von NieR: Automata noch einmal Revue passieren lässt. Das Spiel begleitete uns in den vergangenen Jahren nicht nur als Videospiel, sondern auch als Anime-Adaption oder z. B. in Konzertform.
Doch besonders interessant ist die Botschaft am Ende des Trailers: „NieR: Automata to be continued…“ Was genau das bedeutet, bleibt offen. Eine direkte Fortsetzung? Ein neues Projekt im Universum von NieR: Automata?
Angesichts des Erfolgs wäre eine Fortsetzung natürlich naheliegend. Serien-Mastermind Yoko Taro äußerte sich im April letzten Jahres noch positiv über eine mögliche Fortsetzung, blieb dabei aber wie gewohnt etwas kryptisch. Im November sprach er noch über die vielen Projekte, die es nicht über das Reißbrett hinausschafften. Wir können also gespannt sein.
Was ist eure Meinung zu einer möglichen Fortsetzung und dem Teaser?
Der neue Trailer:
via RPG Site, Bildmaterial: Square Enix
7 Kommentare
Eine Fortsetzung wäre der Knaller. Die Vergangenheit hat jedech öfter bewiesen, dass die Erwartungen schnell in eine Enttäuschung übergehen kann. Ich bleibe lieber vorsichtig optimistisch. Mich würde es nicht überraschen, wenn sie eine Switch 2 Version von Automata ankündigen würden
10 Mio sind wohl auch die Jahre auf die wir auf eine Fortsetzung warten müssen .
Falls es sich hier tatsächlich um eine richtige Fortsetzung von Yoko Taro handeln sollte dann wäre ich natürlich extrem gehypt und hab mega lust drauf. Ich habe bis heute nicht verstanden warum man den Erfolg so liegen gelassen hat. Ich bin dennoch aber erstmal vorsichtig mit meiner Freude, denn bis die Ankündigung eines neuen richtigen Spiels nicht final ist, solange kann es noch irgendein Glückspiel oder so sein.
Keine Ahnung warum man das jetzt so viele Jahre nach dem Erfolg von Automata ankündigt, nach dem man so viele Jahre das Momentum hat verstreichen lassen 😅
Bin gespannt, ob es etwas Neues wird oder doch eine Fortsetzung..so eine direkte bietet sich bei den ganzen Endings ja eher wirklich nicht an. Ich wäre auch mit etwas Neuem im Nier Universum vollkommen fein.
Wer weiß am Ende wird es nur ein Mobilegame. Ich werde mal den Ball flach halten. Okay mir hat Automata nicht wirklich gefallen(Bitte nicht schlagen🤗) . Aber dafür das Erste NieR wie auch Drakengard. Teil 2 habe ich leider immer noch nicht gespielt.
Und bitte Keinen Hacking Mini Game mehr, das war eine Qual.
An den SE Spion hier im Forum, bitte... Bitte Remastert die Drakengard Trilogie.
Eine Fortsetzung bzw. neuen NieR-Titel würde ich auch mit Kusshand nehmen, wenns denn in klassischer Spielform ist. Aber man kann und muss fast ja mit allem rechnen 😅