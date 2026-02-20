NieR: Automata knackt neuen Meilenstein und Square Enix teasert eine Fortsetzung

Neun Jahre ist es inzwischen her, dass NieR: Automata erschien – und noch immer schreibt das Action-RPG Erfolgsgeschichte. Square Enix verkündete nun offiziell, dass sich der Titel weltweit über 10 Millionen Mal verkauft hat.

Zuletzt lag der Meilenstein im Dezember 2024 noch bei neun Millionen Einheiten – jetzt wurde also die nächste magische Marke durchbrochen. Doch damit nicht genug: Es gab auch noch einen sehr interessanten Teaser im neuen Trailer.

Ein Trailer – und eine spannende Botschaft

Zur Feier veröffentlichte Square Enix einen neuen Trailer, der die Reise von NieR: Automata noch einmal Revue passieren lässt. Das Spiel begleitete uns in den vergangenen Jahren nicht nur als Videospiel, sondern auch als Anime-Adaption oder z. B. in Konzertform.

Doch besonders interessant ist die Botschaft am Ende des Trailers: „NieR: Automata to be continued…“ Was genau das bedeutet, bleibt offen. Eine direkte Fortsetzung? Ein neues Projekt im Universum von NieR: Automata?

Angesichts des Erfolgs wäre eine Fortsetzung natürlich naheliegend. Serien-Mastermind Yoko Taro äußerte sich im April letzten Jahres noch positiv über eine mögliche Fortsetzung, blieb dabei aber wie gewohnt etwas kryptisch. Im November sprach er noch über die vielen Projekte, die es nicht über das Reißbrett hinausschafften. Wir können also gespannt sein.

Was ist eure Meinung zu einer möglichen Fortsetzung und dem Teaser?

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Square Enix