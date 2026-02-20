„Schwieriges Umfeld“ – Sony macht Bluepoint fünf Jahre nach der Übernahme dicht

Sony Interactive Entertainment trennt sich von einem weiteren Studio: Bluepoint Games wird geschlossen. Rund 70 Mitarbeitende verlieren laut Bloomberg ihren Arbeitsplatz. Die Entscheidung sei „nach einer kürzlich durchgeführten Geschäftsüberprüfung“ gefallen, erklärte man.

Bluepoint wurde 2021 von PlayStation übernommen und war vor allem für hochwertige Remakes und Remaster bekannt – darunter Demon’s Souls und Shadow of the Colossus für die PlayStation 5 bzw. PlayStation 4.

Zuvor arbeitete das Studio unter anderem an verschiedenen Sammlungen wie der God of War Collection, der Metal Gear Solid HD Collection oder Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Ein Statement betont: „Bluepoint Games ist ein unglaublich talentiertes Team, dessen technisches Know-how der PlayStation-Community außergewöhnliche Erlebnisse beschert hat. Wir danken ihnen für ihre Leidenschaft, Kreativität und Handwerkskunst.“

„Zunehmend schwieriges Branchenumfeld“

Bereits im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Sony ein bei Bluepoint in Entwicklung befindliches Live-Service-Projekt eingestellt hatte – angeblich basierend auf God of War. Nun folgt die komplette Schließung.

Besonders bitter: Noch im vergangenen Jahr suchte Bluepoint Games aktiv neue Mitarbeitende für ein Third-Person-Actionspiel. Und als Sony Interactive Entertainment das Studio 2021 übernahm, erklärte Bluepoint-Präsident Marco Thrush selbstbewusst, man arbeite bereits an „Originalinhalten“ – es sei „der nächste Schritt in unserer Entwicklung“. Von dieser „nächsten Evolutionsstufe“ bleibt jetzt offenbar nichts mehr übrig.

PlayStation-Studios-Chef Hermen Hulst erklärte die Entscheidung mit einem „Zunehmend schwieriges Branchenumfeld“. Wörtlich schrieb er: „Steigende Entwicklungskosten, verlangsamtes Branchenwachstum, verändertes Spielerverhalten und allgemeine wirtschaftliche Gegenwinde erschweren die nachhaltige Entwicklung von Spielen.“

Weiter heißt es: „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Bluepoint ist ein unglaublich talentiertes Team … Wo immer möglich, werden wir uns bemühen, für einige der betroffenen Mitarbeiter innerhalb unseres globalen Netzwerks von Studios neue Möglichkeiten zu finden.“ Gleichzeitig betonte Hulst: „Kreativität, Innovation und die Schaffung unvergesslicher Erlebnisse für Spieler stehen weiterhin im Mittelpunkt von PlayStation Studios.“

Bluepoint ist bereits das vierte Studio, das PlayStation in den letzten Jahren schließt – nach Firesprite, Neon Koi und Firewalk Studios im Jahr 2024. Sony hat in der Vergangenheit selbst zugegeben, dass es mit dem „Live-Service“ nicht so funktioniert, wie man es sich vorstelle. Ob das jetzt eine direkte Konsequenz davon ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

