Feuchte Fan-Träume werden wahr: CyberConnect2 kündigt brandneues .hack-Spiel an

Erst gab es rätselhafte Hinweise, nun ist es offiziell. Und es ist tatsächlich wahr, was .hack-Fans zwar insgeheim hofften, aber nicht zu wünschen wagten: Ein neues .hack-Abenteuer kommt!

.hack//Z.E.R.O. wurde von CyberConnect2 angekündigt. Der brandneue Action-RPG-Titel befindet sich seit rund zehn Jahren in Planung und wird – mit Genehmigung von Bandai Namco Entertainment – vollständig in Eigenregie entwickelt und veröffentlicht. Plattformen und Veröffentlichungstermin stehen noch aus.

Neustart „von Null“

Laut CEO Hiroshi Matsuyama steht der Titel für einen Neustart der Reihe: „restarting .hack from zero“. Eine Verbindung zur Light-Novel-Reihe .hack//ZERO besteht ausdrücklich nicht.

Die Geschichte spielt etwa zehn Jahre in der Zukunft und rückt erneut das MMORPG „The World“ in den Mittelpunkt – diesmal mit stärkerem Fokus auf reale Ereignisse und deren Wechselwirkung mit der Spielwelt.

Für die musikalische Untermalung zeichnet zudem der international bekannte Violinist Taro Hakase verantwortlich. Inhaltlich soll .hack//Z.E.R.O. die klassische Dualität aus Spielwelt und realer Welt mit modernen RPG-Ansprüchen verbinden und dabei „100 Prozent CyberConnect2-Spirit“ transportieren – gleichermaßen zugänglich für Veteranen wie Neueinsteiger.

CyberConnect2 feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahren machte das Studio vor allem mit Lizenzspielen wie Naruto Shippuden oder Demon Slayer auf sich aufmerksam, besitzt aber mit der .hack-Reihe, Tail Concerto, Solatorobo und zuletzt Fuga eine eigene Historie.

Nun kehrt man zu einer der prägendsten Marken zurück – inklusive erstem Trailer. Weitere Details dürften in den kommenden Monaten folgen.

Der Trailer:

