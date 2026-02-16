Feuchte Fan-Träume werden wahr: CyberConnect2 kündigt brandneues .hack-Spiel an

Erst gab es rätselhafte Hinweise, nun ist es offiziell. Und es ist tatsächlich wahr, was .hack-Fans zwar insgeheim hofften, aber nicht zu wünschen wagten: Ein neues .hack-Abenteuer kommt!
.hack//Z.E.R.O. wurde von CyberConnect2 angekündigt. Der brandneue Action-RPG-Titel befindet sich seit rund zehn Jahren in Planung und wird – mit Genehmigung von Bandai Namco Entertainment – vollständig in Eigenregie entwickelt und veröffentlicht. Plattformen und Veröffentlichungstermin stehen noch aus.
Neustart „von Null“
Laut CEO Hiroshi Matsuyama steht der Titel für einen Neustart der Reihe: „restarting .hack from zero“. Eine Verbindung zur Light-Novel-Reihe .hack//ZERO besteht ausdrücklich nicht.
Die Geschichte spielt etwa zehn Jahre in der Zukunft und rückt erneut das MMORPG „The World“ in den Mittelpunkt – diesmal mit stärkerem Fokus auf reale Ereignisse und deren Wechselwirkung mit der Spielwelt.
Für die musikalische Untermalung zeichnet zudem der international bekannte Violinist Taro Hakase verantwortlich. Inhaltlich soll .hack//Z.E.R.O. die klassische Dualität aus Spielwelt und realer Welt mit modernen RPG-Ansprüchen verbinden und dabei „100 Prozent CyberConnect2-Spirit“ transportieren – gleichermaßen zugänglich für Veteranen wie Neueinsteiger.
CyberConnect2 feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahren machte das Studio vor allem mit Lizenzspielen wie Naruto Shippuden oder Demon Slayer auf sich aufmerksam, besitzt aber mit der .hack-Reihe, Tail Concerto, Solatorobo und zuletzt Fuga eine eigene Historie.
Nun kehrt man zu einer der prägendsten Marken zurück – inklusive erstem Trailer. Weitere Details dürften in den kommenden Monaten folgen.
Der Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: .hack//Z.E.R.O., CyberConnect2
Eine überraschende Nachricht. Ich habe bisher nur die Remastered von den 3 Teilen gespielt und muss sagen die waren maximal durchschnittlich. Ganz interessante Geschichte (die keine aber keien Bäume aussreißt) aber tot langweiliges Gameplay (in der Hinsicht haben die den MMO Aspekt ziemlich gut umgesetzt ). Ich hoffe also das man hier die Chance nutzt die Reihe ein bisschen weiter zu Entwickeln und auf das Niveau hebt was die meisten anderen jrpgs heutzutage abliefern. Ich werde das Spiel definitiv im Auge behalten.
.hackGU war auch nicht so der Burner. (Durch die ganzen Remaster merkt man oft, das es schon gute Gründe gab, weshalb viele Spiele damals nicht in PAL lokalisiert wurden.)
Die originale Quatrologie waren deutlich besser. Viel trug dazu der Soundtrack und die Story bei. Das Gameplay war noch nie eine Stärke der Serie.
Also ist das jetzt ne Fortsetzung oder ein Reboot?
Ich bin verwirrt. Der Protagonist sieht dem vom originalen .Hack doch schon sehr ähnlich.
also ich freu mich und auch sogar das bandai namco nicht dahintersteht bin mal gespannt wie das ganze wird auch wenn die charakter ausehn wie der nenn wir aura black (wegen dem kleid) und dem kite verschnitt etwas so lala sind freu ich mich aber richtig drauf müssen an G.U oder besser werden dran kommen für mich war GU mitabstand das beste
Hab mir gerade erst alle .hack-Spiele zugelegt.
Hoffe mal, alle Games durchzuhaben, bis das neue dann 2027/28 oder so rauskommt.
Definitiv schön zu hören, dass CyberConnect2 auch mal wieder ein Game ohne Lizenz machen darf.