Bevor Digimon Story: Time Stranger für die Switch erscheint, gibt’s den dritten DLC

Nach der Ankündigung von Digimon Story: Time Stranger für Switch und Nintendo Switch 2 geht Bandai Namco wieder zum DLC-Programm über. Wie man ankündigte, wird im März das dritte DLC-Paket erscheinen, zu dem ein Trailer nun erste Einblicke gibt.

Das „Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 3: Anti-ParadoX“ folgt auf das letzte DLC-Paket vom Januar und wird einmal mehr neue Mega-Digitationen und eine neue Questreihe bieten. Auch diesmal wird der DLC für Käufer der Deluxe- oder Ultimate Edition verfügbar sein oder kann separat sowie über den Season-Pass erworben werden.

Beinahe acht Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. Die gute Nachricht: auf das nächste Digimon-Spiel müsst ihr wahrscheinlich nicht so lange warten.

Bis dahin gibt’s den inzwischen dritten DLC, der natürlich das Hauptspiel benötigt, das für PlayStation 5, Xbox Series, und PCs via Steam verfügbar ist. Und im Juli auch für die Switch 2, wo ihr „Time Stranger“ mit 60 fps im Performance Mode und 4K sowie HDR im Quality Mode spielen könnt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision