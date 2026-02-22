Fight-and-Farm: „Diablo-Farming-RPG“ wirbt jetzt auch noch mit großen Namen

Kürzlich haben wir über Emberville berichtet. Das Singleplayer-Adventure machte als „Diablo-lite mit Farming-Mechaniken“ seine Schlagzeile und landete so schon kurz nach der Ankündigung auf hunderttausenden Wishlists. Entwickler und Publisher Cygnus Cross will das Momentum halten und legt nun nach. Mit dabei: große Namen.

Im Rahmen des Indie-Showcase „Convergence Games“ präsentierte man einen neuen Trailer und gab dazu bekannt, dass die Stimme von Bayek von Siwa aus Assassin’s Creed auch in Emberville zu hören sein wird. Abubakar Salim ergänzt den schon zuvor namhaft besetzen Cast.

Zu diesem Cast gehörte bereits Alex Jordan (Rook in Dragon Age: The Veilguard) als Hauptdarsteller und Performance Director. Auch Doug Cockle (Geralt of Rivia in The Witcher 3) ist mit von der Partie.

Abubakar Salim freut sich: „Ich suche nach Projekten, die Risiken eingehen, und Emberville geht absolut an die Grenzen“, sagte Salim. „Zu sehen, wie dieses Team das Genre dekonstruiert, ist inspirierend, und es mit so viel Intellekt und Absicht zu tun, ist großartig.“

Was ist Emberville?

Emberville vermischt das Action-Adventure-RPG diverse Crafting- und Farming-Mechaniken mit actionreichen Kampfmechaniken, einem Loot-System und prozedural generierten Biomen, die an Diablo erinnern.

In actionreichen Kämpfen stellt ihr euch finsteren Kreaturen, schaltet Waffen und Fähigkeiten frei und verbessert euren Charakter. Auf euren Weg durch die Dunkelheit rettet ihr Charaktere, die es euch mit Belohnungen und nützlichem Wissen danken. Im Sommer soll Emberville in den Early-Access bei Steam starten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Emberville, Cygnus Cross