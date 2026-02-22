Das renommierte Studio ufotable teasert einen „Tales of“-Anime zum 30. Geburtstag

In diesem Jahr wird sich die Veröffentlichung von Tales of Arise zum fünften Mal jähren. „Tales of“-Fans sehnen sich nach einem neuen Spiel, aber man kann kaum behaupten, dass es ruhig um die traditionsreiche Serie geworden ist.

Das Tales of Remastered Project beschäftigt die Fans, schon in der kommenden Woche erscheint mit Tales of Berseria Remastered* die nächste Neuauflage. Und zum 30-jährigen Jubiläum dürfen sich Fans auch auf einen neuen Anime freuen.

Das renommierte Studio ufotable hat einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der eine Zusammenarbeit zur „Tales of“-Serie ankündigt, die am 15. Dezember 1995 ihr Debüt feierte. Ufotable steckte schon hinter den Anime-Adaptionen Tales of Zestiria the X und animierte Zwischensequenzen unter anderem zu Tales of Xillia und zuletzt Tales of Arise.

„Details zur Zusammenarbeit mit ufotable anlässlich des 30-jährigen Jubiläums werden am 3. April bekannt gegeben. Seien Sie gespannt“, lässt Serien-Producer Yusuke Tomizawa mitteilen. Sind wir!

Der Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: ufotable