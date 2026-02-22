Das renommierte Studio ufotable teasert einen „Tales of“-Anime zum 30. Geburtstag

In diesem Jahr wird sich die Veröffentlichung von Tales of Arise zum fünften Mal jähren. „Tales of“-Fans sehnen sich nach einem neuen Spiel, aber man kann kaum behaupten, dass es ruhig um die traditionsreiche Serie geworden ist.
Das Tales of Remastered Project beschäftigt die Fans, schon in der kommenden Woche erscheint mit Tales of Berseria Remastered* die nächste Neuauflage. Und zum 30-jährigen Jubiläum dürfen sich Fans auch auf einen neuen Anime freuen.
Das renommierte Studio ufotable hat einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der eine Zusammenarbeit zur „Tales of“-Serie ankündigt, die am 15. Dezember 1995 ihr Debüt feierte. Ufotable steckte schon hinter den Anime-Adaptionen Tales of Zestiria the X und animierte Zwischensequenzen unter anderem zu Tales of Xillia und zuletzt Tales of Arise.
„Details zur Zusammenarbeit mit ufotable anlässlich des 30-jährigen Jubiläums werden am 3. April bekannt gegeben. Seien Sie gespannt“, lässt Serien-Producer Yusuke Tomizawa mitteilen. Sind wir!
Der Teaser-Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: ufotable
7 Kommentare
die ganzen tales of animes die sind soo öde langweilig
Habe mich eh gewundert, dass es noch keinen Arise Anime gab, und der Trademark sich damals ja nur als DLC entpuppt hat, womit man seine Verlogenheit bei Bandai unter Beweis stellte. (Ja ich hab das nicht vergessen und riete weiter darauf rum. Lasst mich :P) Da ist er nun dann wohl endlich.Und ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Die Anime sind eigentlich immer gut gewesen, soweit ich mich entsinne, wobei ich bei Phantasia nicht mehr so sicher bin. Es ist zwar immer noch schade, dass Berseria nur mit den paar Folgen beim Zestiria Anime abgespeist wurde und da wohl nichts eigenes mehr kommt aber nun ja, Zestiria the X war dafür aber auch gut. Der Arise Anime dürfte das dann auch werden.
Spannend wär natürlich, wenn man nun etwas komplett unerwartetes macht und einfach ein Original Anime, der quasi alle Tales of Hauptchars vereint xD Aber ich habe keine Ahnung, wie man sowas gut umsetzen könnte. Sind ja nicht zusammenhängend die Tales of Geschichten
Ganz ehrlich, ich hätte absolut nichts gegen einen eigenen Berseria-Anime. Der Cast kam ja nur zum Teil im Zestiria the X - Anime vor und ich würde mich echt freuen, wenn sie einen kompletten Anime bekämen, nur für sich.
Davon abgesehen... wäre es schon lustig, wenn man durch den Anime zum ersten Mal von nem neuen Tales was mitbekommen würden. Vielleicht direkt als Tie - In - Anime wie bei Tales of Vesperia The First Strike, dass ja als Prequel zum Game galt.
Also etwas eigenes erzählen, dass die Handlung des (potentiell neuen) Spiels ergänzt.
Finde ich ohnehin spannender als wenn der Anime die Handlung der Games nacherzählt.
Tales of Xillia und Arise haben noch keine Anime-Ableger bekommen, aber es wäre irgendwie unüblich, oder? Normalerweise kommt ein Animeableger meist doch eher kurz nach Release des Spiels und nicht Jahre danach. Es könnte anlässlich des Xillia-Remasters noch kommen, aber das wäre dennoch ein seltsames Timing.
Eventuell könnte man noch einmal einen Abyss-Anime mit ufotable neu auflegen und das dann nutzen, um das Abyss-Remaster (dass ja fast schon bestätigt ist) zu promoten, aber sonst wüsste ich nicht, zu welchem älteren Ableger sich aktuell ein Anime lohnen würde.
The First Strike habe ich sogar zweimal hier! Einmal mit der deutschen Synchro und dann hab ich es mir noch einmal aus der UK importieren lassen mit der englischen. Zumindest Yuri und Flynn wurden ja in der Fassung auch von Troy Baker und Sam Riegel synchronisiert und da ich den englischen Dub im Spiel schon sehr gefeiert hab, war es für mich ein No-Brainer, dass ich den Film auch in dieser Fassung genießen musste!
Schade, dass Eden Regal und Michelle Ruff nicht noch einmal als Estelle und Rita zurück gekehrt sind, das hätte dem Ganzen nochmal das Krönchen aufgesetzt, gerade, weil Rita in dem Spiel mein Lieblingscharakter ist.
Wen interessiert Tales of wenn wir endlich nen Lebenszeichen vom Witch on the Holy Knight Film bekamen und scheinbar hat man bei Ufotable das Genshin Project doch nicht vergessen welches man vor mittlerweile über 5 Jahren angekündigt hat (zusammen mit der Switch 1 Umsetzung btw )
Immernoch schade das man nicht zumindest bei Code Vein 2 ebenfalls nen animiertes Intro beigesteuert hat das von CV1 ist auch heute noch grandios.
Man merkt aber das man so langsam auf der Zielgraden ist was die 3 Demon Slayer Filme angeht damit man endlich die Manpower für andere Projekte hat.....nen Fate Stay Night Reboot wäre immernoch nen Träumchen.
Bin mal gespannt was man da im April in richtung Tales of zu sagen hat. Ne Doppelankündigung mit Anime+neuem Mainline Game wäre natürlich echt die beste Nachricht.
Also langweilig sind sie für mich nicht, aber leider nicht alle Original getreu
Ich glaube leider nicht, dass das passieren wird denn man wird argumentieren das man Tales of Berseria schon als die Vorgeschichte in Tales of Zestiria X eingefügt hat und deshalb man nicht mehr als notwendig halt ein Anime Film oder Serie draus machen zu müssen
Sorry aber ist, das kein Widerspruch in sich selbst anfangs kein Interesse zeigen aber plötzlich am Ende doch Neugierig sein?
Also ehrlich gesagt bin ich nicht so begierig auf einen neuen Anime der Tales of Serie, denn bestimmt ist es nicht wieder Original getreu also ich hatte eine Idee, und zwar den Spieß mal umzudrehen erst ein Anime, als brandneues Tales of zu machen mit einer neuen Geschichte und neue Figuren und dann ein Spiel draus zu machen da wurde ich gerne mal sehen was die Entwickler daraus machen wurden