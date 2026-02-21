Neues, rundenbasiertes SRPG will Gacha-Gameplay ohne Mikrotransaktionen bieten

Ein kleines Team möchte eine große Geschichte erzählen: Das südkoreanische Studio Sanctuary Games, geleitet von einem ehemaligen Neowiz-Manager, hat Zanerdin: The Unbound angekündigt. Das Spiel befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung und wird ein sammelbasiertes, rundenbasiertes Strategie-RPG in Anime-Stil mit Gacha-Gameplay – aber ohne Mikrotransaktionen.

„Auch wenn wir ein Indie-Team sind, glauben wir nicht, dass unsere Erzählung klein sein muss“, sagte Hyunduk You, CEO und Gründer von Sanctuary Games. Und: „Wir sind überzeugt, dass Gacha-Mechaniken auch ohne Mikrotransaktionen existieren und Spaß machen können.“

Neowiz war bisher wenig bekannt für narrative Spiele – sie sind vor allem bekannt für Spiele wie Lies of P, Cats and Soup und der Rhythmusspiel-Reihe Djmax für Mobilgeräte und PCs.

Von der Konkurrenz absetzen soll sich Zanerdin: The Unbound unter anderem durch handgezeichnete Zwischensequenzen. Alle 25 sammelbaren Charaktere, 10 Haustiere und Ausrüstungen können im Basisspiel ausschließlich durch Spielen freigeschaltet werden.

Kalatos ist eine fantastische Welt, geformt und geschützt durch die Macht der sechs „Segnungen“: Wasser, Feuer, Erde, Metall, Wind und Elektrizität. Jeder Mensch wird mit der Kraft eines dieser Elemente geboren – sie bestimmen seine Stärke, soziale Stellung und sein Schicksal. Der aus der trostlosen Wüstenregion „Chaos“ stammende Held Zanerdin zieht in die gesegneten Lande, um die Wahrheit über seine Familie herauszufinden. Während dieser Reise formt er das Schicksal des Planeten und schmiedet neue Legenden.

Der Titel befindet sich derzeit für PCs (Steam) und PlayStation 5 in Entwicklung; der Preis und Veröffentlichungstermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Zanerdin: The Unbound, Studio Sanctuary Games