Origament: A Paper Adventure entfaltet im Frühjahr eine gemütliche Papier-Reise

Die japanische Kunst des Papierfaltens kann zugleich anregen und entspannen. Ähnlich sieht es mit den richtigen Videospielen aus. Das „Cozy-Adventure“ Origament: A Paper Adventure will beides verbinden.

SpielerInnen werden zu einem lebendigen, verlorenen Brief – und reisen durch Zeiten, Kulturen und traumhafte Schauplätze, um endlich ihr Ziel zu erreichen. In Origament gibt es keine Monster und keinen Zeitdruck, stattdessen ist die träumerische Spielwelt das Highlight – sie möchte Schicht für Schicht von euch erkundet werden.

Der Brief verwandelt sich per Origami in unterschiedliche Formen, wie etwa ein Papierboot, Papierflieger oder Shuriken und lüftet so Rätsel und Geheimnisse. Ob über Dächer und Gassen, durch stille Wälder oder gar in einer ganz anderen Epoche und Kultur: Jedes Level öffnet eine neue Stimmung und einen neuen Ort. Die Erkundung erfolgt dabei in eurem eigenen Tempo.

Assemble Entertainment, die Space Sauce Studio und Co-Publisher Beverlor stehen kurz vor der Fertigstellung des Spiels und möchten das Spiel bereits in den nächsten Wochen veröffentlichen. Auf Steam könnt ihr euch das gemütliche Abenteuer auf die Wunschliste schreiben. Für die Nintendo Switch 2 und die PlayStation 5 erscheint das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Trailer:

Bildmaterial: Origament: A Paper Adventure, Space Sauce Studio