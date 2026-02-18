Warum junge Japaner keine Bindung mehr zu Final Fantasy und Dragon Quest aufbauen

Die „Dragon Quest“-Marke genießt aktuell wieder große Beliebtheit – nicht zuletzt dank jüngster Veröffentlichungen, wie Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest VII Reimagined. Trotzdem scheint die Begeisterung für ikonische JRPG-Marken zurückzugehen.

Das behauptet jedenfalls Game Artist und Mangaka Noriba, der mit einem Twitter-Post hervorhebt, dass Marken wie Final Fantasy und Dragon Quest bei der japanischen Jugend kaum noch für Begeisterung sorge.

In besagtem Post beschreibt Noriba, wie er jüngere SpielerInnen danach befragt, ob sie „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Fans seien. Die offenbar einheitliche Antwort: Pokémon erfreue junge SpielerInnen aktuell deutlich mehr als besagte JRPG-Marken. Eine befragte Person erklärt gar, dass sie noch nie ein „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Spiel gespielt habe.

Warum das so ist? Lässt sich nur spekulieren. Eine beliebte Theorie konzentriert sich darauf, wie die Relevanz der genannten Reihen von den Entwicklungszeiten ihrer Haupttitel beeinflusst wird. Während Pokémon-Hauptspiele und ihre DLCs seit 1996 etwa jährlich erscheinen, kamen die letzten Hauptableger von Dragon Quest und Final Fantasy erst 2017 bzw. 2023 heraus.

Genauer gesagt erschien Dragon Quest XI etwa fünf Jahre nach seinem Vorgänger, und Final Fantasy XVI kam ungefähr sieben Jahre nach Final Fantasy XV heraus. Remaster und Remakes wie Dragon Quest VII Reimagined und Final Fantasy VII Rebirth sind hierbei nicht berücksichtigt.

Kindheit zu Ende, ehe neues Spiel erscheint

Die Änderungen in einigen Hauptspielen der Pokémon-Reihe sind zwar nicht so auffällig wie etwa bei Final Fantasy, doch die jährlichen bzw. halbjährlichen Veröffentlichungen in Kombination mit Ausflügen in andere Genres und auf andere Plattformen hätten dafür gesorgt, dass die Reihe bei japanischen Jugendlichen und ihren Eltern weiterhin beliebt (und profitabel) sei.

Da die durchschnittliche Wartezeit zwischen den Hauptspielen der „Dragon Quest“-Reihe derweil fünf bis zehn Jahre betrage, haben Kinder entweder die Grund- bzw. Mittelschule abgeschlossen, bevor ein neuer Titel erscheint, oder sie haben noch nie ein „Dragon Quest“-Spiel gespielt. In jedem Fall verhindere diese Veröffentlichungspause, dass die beiden Reihen einen bleibenden Eindruck auf die Kindheit der heutigen Jugend hinterlassen. Ganz zu schweigen vom Vermächtnis dieser klassischen Rollenspiele. Einige Veteranen bemerken, dass neuere Titel eher auf langjährige SpielerInnen ausgerichtet seien.

Es gibt auch andere Theorien. Etwa eine, die sich auf eine aktuelle Umfrage von Gem Standard bezieht. Diese besagt, dass jüngere SpielerInnen schlicht eher populäre, reaktionsschnelle Multiplayer-Titel wie Apex Legends, Fortnite und Valorant bevorzugen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive