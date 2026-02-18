Warum junge Japaner keine Bindung mehr zu Final Fantasy und Dragon Quest aufbauen

Die „Dragon Quest“-Marke genießt aktuell wieder große Beliebtheit – nicht zuletzt dank jüngster Veröffentlichungen, wie Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest VII Reimagined. Trotzdem scheint die Begeisterung für ikonische JRPG-Marken zurückzugehen.
Das behauptet jedenfalls Game Artist und Mangaka Noriba, der mit einem Twitter-Post hervorhebt, dass Marken wie Final Fantasy und Dragon Quest bei der japanischen Jugend kaum noch für Begeisterung sorge.
In besagtem Post beschreibt Noriba, wie er jüngere SpielerInnen danach befragt, ob sie „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Fans seien. Die offenbar einheitliche Antwort: Pokémon erfreue junge SpielerInnen aktuell deutlich mehr als besagte JRPG-Marken. Eine befragte Person erklärt gar, dass sie noch nie ein „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Spiel gespielt habe.
Warum das so ist? Lässt sich nur spekulieren. Eine beliebte Theorie konzentriert sich darauf, wie die Relevanz der genannten Reihen von den Entwicklungszeiten ihrer Haupttitel beeinflusst wird. Während Pokémon-Hauptspiele und ihre DLCs seit 1996 etwa jährlich erscheinen, kamen die letzten Hauptableger von Dragon Quest und Final Fantasy erst 2017 bzw. 2023 heraus.
Genauer gesagt erschien Dragon Quest XI etwa fünf Jahre nach seinem Vorgänger, und Final Fantasy XVI kam ungefähr sieben Jahre nach Final Fantasy XV heraus. Remaster und Remakes wie Dragon Quest VII Reimagined und Final Fantasy VII Rebirth sind hierbei nicht berücksichtigt.
Kindheit zu Ende, ehe neues Spiel erscheint
Die Änderungen in einigen Hauptspielen der Pokémon-Reihe sind zwar nicht so auffällig wie etwa bei Final Fantasy, doch die jährlichen bzw. halbjährlichen Veröffentlichungen in Kombination mit Ausflügen in andere Genres und auf andere Plattformen hätten dafür gesorgt, dass die Reihe bei japanischen Jugendlichen und ihren Eltern weiterhin beliebt (und profitabel) sei.
Da die durchschnittliche Wartezeit zwischen den Hauptspielen der „Dragon Quest“-Reihe derweil fünf bis zehn Jahre betrage, haben Kinder entweder die Grund- bzw. Mittelschule abgeschlossen, bevor ein neuer Titel erscheint, oder sie haben noch nie ein „Dragon Quest“-Spiel gespielt. In jedem Fall verhindere diese Veröffentlichungspause, dass die beiden Reihen einen bleibenden Eindruck auf die Kindheit der heutigen Jugend hinterlassen. Ganz zu schweigen vom Vermächtnis dieser klassischen Rollenspiele. Einige Veteranen bemerken, dass neuere Titel eher auf langjährige SpielerInnen ausgerichtet seien.
Es gibt auch andere Theorien. Etwa eine, die sich auf eine aktuelle Umfrage von Gem Standard bezieht. Diese besagt, dass jüngere SpielerInnen schlicht eher populäre, reaktionsschnelle Multiplayer-Titel wie Apex Legends, Fortnite und Valorant bevorzugen.
via Automaton Media, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
7 Kommentare
Ich verbinde auch mehr Kindheitserinnerung mit Pokemon, da ich die Spiele halt einfach damals gespielt habe. Final Fantasy und Dragon Quest habe ich erst als Erwachsene kennen gelernt und nachgeholt (mehr oder weniger, immer noch keinen Dragon Quest Teil durchgespielt XD).
Ich denke auch, dass die Marketingtechnisch bei Nintendo einfach besser auf Kinder und Familie abzielen aber auch alteingesessene Fans noch begeistern können.
Ob die Verbindung zu den Spielen nun wirklich an den Releasezeiträumen liegt kann ich nicht so recht beurteilen, klingt aber schon plausibel. Wenn es in der Kindheit einfach jahrelang keinen aktuellen Titel dazu gab, dann ist man dem halt einfach entwachsen, bis es wieder etwas gibt, wodurch man Berührungspunkte haben könnte. Interessiert sich aber gerade in der Teenagerzeit vielleicht dann doch nicht dafür (findet es uncool oder whatever).
Ich finde es eher erstaunlich, dass Pokèmon heute noch funktioniert. Also auch bei jüngeren Generationen noch einschlägt.
Im Prinzip machen sie nichts richtig gut, vieles sogar ziemlich schlecht und die Änderungen über die Zeit sind eher homöopathisch
Am Ende des Tages muss man irgendwie auch neue Generationen ansprechen. Wen man in Kindheit und Jugend abgeholt hat, den kann man durchaus für lange Zeit dann ansprechen. Das kann natürlich auch eine Falle sein.
Als jemand, der mit der ersten Gen von Pokémon aufgewachsen ist, bin ich persönlich inzwischen ziemlich Pokémon-müde geworden. Aber man muss halt sagen, dass die Pokémon Company weiß, wie sie Menschen jeden Alters begeistern können.
Ich bin aber auch mit Final Fantasty aufgewachsen und das ist nachwievor die mir wichtigste Videospielreihe. Insofern klingt die Erklärung aber logisch…
Also meine Kindheit wurde auch eindeutig von Pokémon dominiert, Final Fantasy und Dragon Quest kannte ich damals überhaupt nicht, obwohl ich sogar die richtigen Konsolen besessen habe. Aber ich bin auch allgemein erst spät in diese klassischen JRPG-Reihen eingestiegen: Mit 18 Jahren habe ich mit Dragon Quest IX mein erstes "richtiges" JRPG gespielt (Pokémon würde ich hier jetzt mal nicht mit reinzählen, das ist für mich ein Monster Taming-RPG). Ein Jahr später bin ich dann in Tales of eingestiegen. Und von da aus ging es dann weiter mit zahlreichen anderen JRPG-Reihen. Dragon Quest habe ich inzwischen komplett nachgeholt, also von jedem Spiel zumindest eine Version gespielt (außer X, for obvious reasons). Mit Final Fantasy bin ich nie so richtig warm geworden. Von Pokémon habe ich in den letzten Jahren Abstand genommen, weil ich mit der Qualität der Spiele einfach nicht mehr d'accord bin.
Ich bin geneigt dem ganzen tatsächlich zu zustimmen. Wenn ich Rückblicke in meine Kindheit bin ich mit Final Fantasy 7 eingestiegen. Danach kamen auch schon relativ schnell 8 und 9. Ich hatte die Möglichkeit 6 Vorgänger nachzuholen und dann kam auch schon FF 10 und 12. Von daher hat mich die Reihe meine Kindheit/Jugend begleitet und liebgewonnen.
Die Release Dichte wird da einiges zu beigetragen haben das es all gegenwärtig war. Heutzutage wartet man wie im Artikel schon erwähnt um die 6-7 Jahre bis ein neuer Ableger erscheint (Die Spin Offs mal ausgeklammert). Wundert mich nicht das die heutigen Kinder/Jugend nichts oder kaum damit an Verbindungen haben.
Von daher Verzeiht mir den Seitenhieb aber ich musste doch gut über diesen Satz schmunzeln "Einige Veteranen bemerken, dass neuere Titel eher auf langjährige SpielerInnen ausgerichtet seien."
Final Fantasy 16 war mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf langjährige FF Spieler ausgerichtet sondern ein Versuch ein jüngeres oder neues Publikum für sich zu gewinnen
-----------------------
Zu Pokemon muss ich sagen das ich seit Rubin und Saphir der Reihe komplett den Rücken gekehrt habe. Pokemon fangen, trainieren und weiterentwickeln schön und gut aber mit höherem Alter habe ich immer mehr von Pokemon erwartet als man schlussendlich bieten möchte. Außerdem werden die Designs der Pokemon immer abstruser welches auch ein Fluch der langjährigkeit der Reihe ist. Irgendwann hat man jedes Tier oder Pflanze als Pokemon übertragen, so dass wir nun bei Müllbeutel oder Schlüssel Pokemon angekommen sind. Oder Mega und Giga Entwicklungen. Nee danke.
Zur heutigen Zeit sind die Pokemon Spiele weiterhin eher mittlere Qualität aber es kommen halt welche raus in sensiblen Zeitfenstern. Gepaart mit dem Legacy Status den man sich aufgebaut hat schafft man es halt sich durchgehend die Spieler Schaft zu erhalten und neue zu Gewinnen.
------------------------
Kurz zu der Popularität von Apex Legends oder Fortnite und dergleichen. Da wird ein großer Teil die Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Jugend reinspielen. Alles muss schnell gehen, im Multiplayer sein und im Mainstream mitschwimmen damit man auf Instagram und Tiktok bloß mitreden kann. Die schaffen ja gar nicht sich mal zu "entschlacken" und sich sich auf ein Singleplayer Erlebnis einzulassen. Die werden im hohen Alter bestimmt mal Probleme mit Bluthochdruck bekommen