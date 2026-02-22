Nintendo-Fan besitzt 52 Nintendogs-Module und hat dafür einen rührenden Grund

Könnt ihr euch noch an Nintendogs erinnern? Der Mega-Erfolg auf dem Nintendo DS war nicht nur ein Verkaufsschlager, sondern brachte auch viele „Nicht-Gamer“ erstmals zum Zocken.

Mit über 23 Millionen verkauften Einheiten zählt Nintendogs bis heute zu den erfolgreichsten Spielen der DS-Ära. Später folgte mit Nintendogs + Cats ein Nachfolger zum Start des Nintendo 3DS.

Nun sorgt ein besonders engagierter Fan für Aufsehen: Ein Reddit-Nutzer hat mittlerweile 52 Exemplare von Nintendogs gesammelt – inklusive mehrerer Versionen und sogar japanischer „Shiba Inu“-Edition. Doch es geht ihm nicht um bloßes Sammeln.

Virtuelle Hunde werden weiter gepflegt

Der Fan erklärte, er wolle die virtuellen Hunde auch Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung weiterhin versorgen. Er kauft gebrauchte Module – häufig auf Conventions – und achtet darauf, dass die alten Spielstände noch vorhanden sind. So kann er die digitalen Vierbeiner weiter pflegen, statt sie in Vergessenheit geraten zu lassen. „Ich werde nicht aufhören, sie zu kaufen“, lautet sein selbstgewähltes Motto. Wenn das mal nicht wholesome ist.

In der Community stieß die Aktion auf viel Zuspruch. Viele Nutzer teilten ihre eigenen Erinnerungen an ihre damaligen Hunde und hoffen nun, dass auch ihre virtuellen Begleiter vielleicht noch irgendwo liebevoll betreut werden.

Nintendogs war mehr als nur ein Spiel – es war ein Symbol für Nintendos Kurs in Richtung Gelegenheitsspieler. Neben Titeln wie Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging oder Big Brain Academy ebnete es den Weg für eine neue Zielgruppe, die später auch von der Nintendo Wii mit Spielen wie Wii Sports angesprochen wurde.

Zwar gab es seit dem 3DS kein neues Nintendogs mehr, doch der Einfluss lebt weiter – etwa in lockereren Simulationselementen moderner Nintendo-Spiele oder „spirituellen Nachfolgern“ wie Tomodachi Life. Ab dem 16. April gibt es übrigens Nachschub mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden. Dort soll es übrigens auch Hunde und Katzen geben.

Habt ihr auf euren alten Spielständen mal nachgeschaut, wie es euren Hunden und Katzen so geht?

via GameRant, Bildmaterial: nintendogs + cats, Nintendo