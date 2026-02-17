Vom Kindergarten zur Elite-Studentin oder Dämonenkönigin: Magical Princess macht’s möglich

Vielleicht seid ihr ja schon in den „Genuss“ gekommen, Eltern zu werden. Oder ihr wollt vorher lieber testen, ob ihr bereit seid für schlaflose Nächte, schwierige Entscheidungen und spontane Eskapaden. Dann schaut euch doch mal Magical Princess an – das „Erziehungssimulationsspiel“ startet diesen Frühling auf Steam.

30.000 Demo-Downloads – und fast nur Lob

Die im November 2025 veröffentlichte Demo knackte bereits die Marke von 30.000 Downloads und kommt auf über 97 Prozent positive Bewertungen. Entwickler und Publisher sind MAGI Inc. und Neotro. Unterstützt werden englische und japanische Texte sowie eine japanische Sprachausgabe.

In Magical Princess übernehmt ihr die Rolle eines alleinerziehenden, verwitweten Vaters, der seine Tochter vom frühen Kindesalter bis zum Abschluss an der magischen Akademie begleitet. Und ja – ihr habt quasi freie Hand.

Elite-Studentin? Idol? Schwertschwingende Kriegerin? Oder doch lieber Dämonenkönigin mit Hang zur Welteroberung? Alles ist möglich. Jede Entscheidung beeinflusst ihren Lebensweg dramatisch – inklusive Nebenjobs, Dates, nächtlichem Ausbüxen oder kleineren „Gelegenheitsdiebstählen“. Pädagogisch wertvoll? Nun ja.

Über 200 Date-Szenen, mehr als 50 Enden und über 30 Charaktere sorgen dafür, dass euch garantiert nicht langweilig wird. Während des ominösen „Crimson Moon“-Ereignisses greifen außerdem Monster an, und plötzlich hängt das Schicksal der Welt – natürlich – von eurer Tochter ab. Kein Druck.

Magical Princess verspricht eine ungewöhnliche Mischung aus Parenting-Sim, Story-Drama und „Fantasy-Epos“. Hier könnt ihr euch den letzten Trailer anschauen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Magical Princess, MAGI Inc.