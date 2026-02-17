Bloodborne trifft Secret of Mana: Neues Gothic-Fantasy-RPG erscheint jetzt auch für Konsolen

Publisher DANGEN Entertainment und Entwickler Moonlight Games haben der Konsolenversion des Action-RPGs Hunt the Night einen konkreten Termin verpasst. Das Retro-Style-Abenteuer mit Gothic-Fantasy-Anstrich erscheint demnach am 26. Februar für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch.

Nach der digitalen Veröffentlichung im Februar soll im Sommer eine physische Handelsversion für PS5 und Switch folgen, die von Selecta Play vertrieben wird. Die PC-Version von Hunt the Night ist seit April 2023 erhältlich.

Inspiriert sah sich Hunt the Night namentlich von Größen wie The Legend of Zelda, Secret of Mana und Bloodborne. Natürlich wollte man aber seinen eigenen Twist zum Action-RPG-Genre erschaffen. Die Wertungsplattform OpenCritic verweist auf einen Durchschnitt von 78 Punkten, es ist also ganz gut gelungen.

In dem Gothic-Titel schlüpfen wir in die Rolle von Protagonistin Vesper, einem Mitglied der Stalker. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Menschen, welche die Kräfte der Dunkelheit zu ihrem Vorteil nutzt. Die Menschheit ist nämlich so gut wie ausgestorben, da in der Nacht schreckliche Kreaturen erwachen.

Die Dungeons von Medhram beherbergen viele Monster und Bosse, die es mit Waffen und dunklen Kräften zu bekämpfen gilt. Dabei können wir zwischen Nah- und Fernkampf wechseln. Jeder Boss hat seine eigenen Kampfphasen, die wir auswendig lernen müssen.

Bildmaterial: Hunt the Night, Dangen Entertainment, Moonlight Games