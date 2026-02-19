Hakoniwa Electric: Kabelsalat war noch nie so knuffig wie in diesem Cozy-Puzzle-Game

Mit Hakoniwa Electric hat das japanische Entwicklerstudio Anettai ein Cozy-Puzzle-Explorationsspiel für PC angekündigt. Die Veröffentlichung ist für irgendwann in 2026 via Steam geplant, unterstützt werden englische und japanische Texte.

Im Mittelpunkt steht Akari, die für ein Jahr den Elektronikladen ihres Großvaters übernimmt – gemeinsam mit ihrem kleinen Roboter-Begleiter Lamp. Während Opa die Tropen genießt, kümmern wir uns um die alltäglichen Sorgen der Dorfbewohner.

12 Miniatur-Welten und entspannte Kabel-Puzzles

Hakoniwa Electric setzt auf liebevoll gestaltete, isometrische Miniaturwelten – insgesamt zwölf an der Zahl. Jede Stage bildet eine kleine, detailverliebte Welt ab, die sich mit den Jahreszeiten verändert. In jeder dieser Stages versteckt sich ein Puzzle: Kabelstücke müssen gedreht und verbunden werden, um Stromkreise zu schließen. Sobald die Verbindung steht, erwacht die jeweilige Welt zum Leben – Lichter gehen an, Details werden sichtbar, und die Umgebung strahlt wortwörtlich.

Komplexe Berechnungen oder frustrierende Zeitlimits? Fehlanzeige. Das Spiel verzichtet bewusst auf Druck, Mathematik oder harte Strafen. Die volle Ladung „cozyness“ eben.

Hakoniwa Electric verspricht damit eine Mischung aus Puzzle, Erkundung und Slice-of-Life-Erzählung – verpackt in nostalgischer Miniatur-Optik. Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr euch bereits im aktuellen Trailer verschaffen. Das Ganze erinnert übrigens auch etwas an ReStory, das ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen soll und einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hakoniwa Electric, Anettai