Etrange Overlord: Musical-Adventure des Disgaea-Schöpfers zeigt sich mit neuem Gameplay

NIS America hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Etrange Overlord veröffentlicht, welches man erst im Dezember für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt hatte. Damals nannte man uns mit dem 26. März 2026 auch schon den konkreten Termin.

Das Musical-Action-Adventure erscheint dann im Westen für Nintendo Switch, PS4 und PS5 sowie PCs und stammt aus der Feder von Sohei Niikawa. Der ehemalige Präsident von Nippon Ichi Software hat mit SuperNiche jetzt ein eigenes Studio, hatte zuvor allerdings lange Zeit „undercover“ gearbeitet.

Auch an Etrange Overlord – doch mit der Ankündigung für den Westen fand die kuriose Pseudonym-Odyssee des Disgaea-Schöpfers ein Ende. NIS America bedient Nintendo Switch* und PlayStation 5* übrigens physisch – bei Amazon könnt ihr schon vorbestellen.

Und das ist Etrange Overlord

In Etrange Overlord wird Étrange von Rosenburg, die zu Unrecht des Königsmords beschuldigt wird, hingerichtet und findet sich kurz darauf in der Hölle wieder. Statt zu verzweifeln, beschließt die zuckersüchtige Tochter eines Herzogs, dort kurzerhand selbst die Herrschaft zu übernehmen. Eindeutig aus der Feder des Disgaea-Schöpfers.

Das Kampfsystem basiert auf einem sogenannten „Revolving Lane“-Mechanik, bei der sich Gegenstände, Buffs und sogar Charaktere kreisförmig über das Schlachtfeld bewegen. Sieht erstmal ziemlich wild aus und hat offensichtlich auch etwas mit Musik zu tun, wie wir im Trailer sehen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Etrange Overlord, NIS America, Broccoli, Gemdrops