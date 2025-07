Das war … Kalenderwoche 28/2025

Die Vergangenheit und Zukunft von Final Fantasy, die Game Key Cards für Switch 2, Probleme bei NIS America, Kritik am Xbox Game Pass sowie überraschende Verkaufszahlen aus Japan sorgten für einigen News-Betrieb. Daneben gab es auch noch einige Neuankündigungen aus Japan sowie weitere spannende Videos. Zum Schluss findet ihr dann auch noch unsere zwei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Zukunft von Final Fantasy lautet Final Fantasy XVII, das ist ziemlich klar. Laut Naoki Yoshida ist bezüglich des Kampfsystems alles offen. Die zukünftigen Entwickler hätten keine Schranken. Mit dem Blick zurück feierte Square Enix auch den 25. Geburtstag von Final Fantasy IX mit Video und Merchandise. Neusten Gerüchten zufolge soll das noch nicht enthüllte Remake-Projekt jedoch mit Problemen kämpfen.

Nach viel Fan-Kritik zu den Game Key Cards hat Nintendo nun nach der neuen Veröffentlichungsform gefragt. In einer Umfrage wurde die Kundschaft auf das heikle Thema angesprochen. Wieso und welche Schlüsse Nintendo daraus ziehen wird, ist unklar.

Ein eher schwaches Geschäftsjahr hat NIS America hinter sich. Vor allem der Gewinn ging deutlich zurück. Einige Kritik hatte der Präsident der Dishonored-Schmiede Arkane Studios zum Xbox Game Pass. Er hält das Geschäftsmodell für nicht nachhaltig. Ein Blick auf aktuelle Neuveröffentlichungen zeigt, dass sich in Japan Tamagotchi Plaza (Switch, Switch 2) besser verkauft hat als Death Stranding 2: On the Beach (PS5).

Mit Majogami (Switch, Switch 2, PC) hat Inti Creates einen neuen 2D-Action-Platformer angekündigt. Erstmals eine englische Umsetzung erhält LoveR Kiss: Endless Memories (Switch, PC), womit die Foto- und Romantik-Sim bald zugänglicher ist. Mit dem Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) lässt Koei Tecmo zudem eine Sammlung der drei Ryza-Spiele folgen. Sogar neue Inhalte hat man dafür eingeplant. Sony hat unterdessen in einer Sonderausgabe der State auf Play ausführlich Ghost of Yōtei (PS5) gezeigt. Passend dazu gibt es auch entsprechend verzierte Hardware. Inklusive Final-Fantasy-Bezügen hat Capcom erstmals Resident Evil: Survival Unit (Mobil) präsentiert.

Das Indie-Projekt Vaultbreakers (PC) hat mit Square Enix finanzstarke Unterstützung erhalten. Im September soll das skurrile Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series, PC) erscheinen, immerhin stehen Suda51 und Swery65 hinter dem Sidescrolling-Roguelite. Ebenfalls im September steht Shuten Order (Switch, PC) an, hier zeigten die Entwickler das abwechslungsreiche Gameplay. Ihr habt noch mehr Platz im September? Dann könnt ihr auch noch einige Videos zu Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) (Link 1, Link 2) anschauen. Zuvor erscheint Ende August aber noch Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2, PC), hier dürft ihr euch vom überarbeiteten Gameplay überzeugen lassen.

Einen neuen Trailer gibt es zu My Time at Evershine (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), die Reihe schlägt damit eine neue Richtung ein. Einen kurzen Einblick zur Anime- und Manga-Umsetzung Tougen Anki: Crimson Inferno (PC, Mobil) ermöglichte uns Com2uS schon vor der Tokyo Game Show. In einer Dark-Fantasy-Welt ist Chaos Zero Nightmare (PC, Mobil) angesiedelt. Wegen des schnellen Update-Tempos sieht sich Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) mit Problemen konfrontiert. Für Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) ist mit Ken ein Gast aus Street Fighter unterwegs. Gut läuft es unterdessen wieder bei Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) mit Update 1.7.

Damit sind wir bereits wieder bei den aktuellen Reviews von JPGAMES angelangt! Acht weitere Klassiker findet ihr in der Capcom Fighting Collection 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Es gibt viel Abwechslung und an der Technik wurde auch ein wenig geschraubt. Für einmal haben wir uns auch einen Schreib- und Gamingtisch angeschaut, nämlich den Secretlab MAGNUS Pro (zum Testbericht). Wer die Investition tätigen will, erhält ein Produkt, das höchsten Ansprüchen an Design, Technik und Ergonomie gerecht wird und einfach im Aufbau ist.