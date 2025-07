„Traum-Crossover“ – Fatal Fury: City of the Wolves stellt Ken aus Street Fighter vor

SNK hat einen neuen Charakter-Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht und dabei niemand Geringeren als Ken Masters aus Street Fighter als neuen spielbaren Kämpfer im Detail vorgestellt.

Ken ist Teil des Season Pass 1 und wird noch im Sommer 2025 in das Spiel integriert. Auch Chun-Li wird später im Winter 2025 folgen. Auf Capcom-Seite sind mit Terry Bogard und Mai Shiranui bereits zwei Charaktere aus Fatal Fury in Street Fighter 6 vertreten. Fatal Fury x Street Fighter – SNK spricht von einem „Traum-Crossover“.

Ken, gesprochen von Yuji Kishi (japanisch) und David Matranga (englisch), ist ein erfahrener Straßenkämpfer aus Metro City, der sich nach South Town begibt, um einen Vorfall aufzuklären, mit dem er zu Unrecht in Verbindung gebracht wurde. Mit feuriger Entschlossenheit und einem ebenso brennenden Kampfstil trifft er dort auf die „Legendary Wolf“ Terry Bogard – ein Zusammentreffen, das den Lauf der Dinge verändern soll.

Fans dürfen sich auch auf Kens klassisches rotes Gi als alternatives Outfit freuen, wie es zuletzt in Street Fighter 6 als Outfit 2 zu sehen war. Darüber hinaus wird Ken mit neuen, originellen Handlungssträngen in Fatal Fury: City of the Wolves integriert. Im Arcade-Modus erleben Fans das erste Aufeinandertreffen von Ken und Terry, das als Prolog zu ihren zukünftigen Kämpfen dient. Im Einzelspieler-Modus folgt man Ken bei seinen Nachforschungen zu einer mysteriösen Gestalt, die beginnt, die Menschen in South Town zu manipulieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation