Hoffnung für Sammler: Nintendo befragt Nutzer in einer Umfrage zu Game Key Cards

Inzwischen ist wohl so ziemlich alles über Game Key Cards gesagt. Frustrierten Nintendo-Sammlern bleibt inzwischen nur noch die Hoffnung, dass Publisher und Nintendo zu einem Umdenken kommen.

Immerhin scheint sich Nintendo mit dem Thema zu beschäftigen. Als welcher Motivation heraus ist unklar, aber aus Japan erreicht uns die Information, dass „Switch 2“-BesitzerInnen dort mit einer Umfrage zu Game Key Cards bedacht werden.

Die Umfrage erhalten „Switch 2“-BesitzerInnen (wie üblich) per E-Mail. Nintendo Soup berichtet, dass es auch NutzerInnen in Japan gibt, die angeben, die Umfrage nicht erhalten zu haben. Die Kriterien für den Erhalt sind unklar, aber für eine repräsentative Umfrage ist es für Nintendo wohl auch nicht notwendig, jeden der neuen Konsolenbesitzer zu befragen. Wichtiger ist der Inhalt der Umfrage.

Die Umfrage besteht nur aus drei Fragen. In der ersten Frage will Nintendo schlicht wissen, ob NutzerInnen sich bewusst sind, dass es unter den „verschiedenen Arten physischer Veröffentlichungen für Switch 2“ die sogenannten Game Key Cards gibt. „Ich besitze Game Key Cards“ ist die erste Option, „Ich besitze Game Key Cards nicht, kenne sie aber“, ist die zweite Antwort. „Ich weiß nichts über Game Key Cards“, die dritte Möglichkeit.

Die zweite Frage zielt darauf ab, ob NutzerInnen mit den Features der Game Key Cards vertraut sind. Die dritte Frage hätte die interessanteste werden können. Hier fragt Nintendo nämlich, ob NutzerInnen die Game Key Card einem digitalen Kauf vorziehen würden. Weder in der Fragestellung, noch bei den Antwortmöglichkeiten spielt allerdings (leider) die klassisch Cartridge (mit Daten) eine Rolle.

Die Umfrage scheint eher darauf abzuzielen, herauszufinden, ob NutzerInnen mit der Game Key Card vertraut sind und ob sie diese akzeptieren. Der Vergleich allein mit den digitalen Veröffentlichungen geht für Sammler natürlich am Ziel vorbei. Denn für Sammler ist das Problem, dass Game Key Cards aktuell nicht die digitale Version ersetzen, sondern hauptsächlich die klassische physische Veröffentlichung.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition* ist eine der wenigen Spiele auf 60GB-Cartridge. Dass es physisch auch ohne Game Key Cards geht, beweist unterdessen auch Marvelous. Story of Seasons: Grand Bazaar* und Rune Factory: Guardians of Azuma* erhielten physische „Nintendo Switch 2 Editionen“ und Daemon X Machina: Titan Scion* soll ebenfalls eine „traditionelle“ physische Veröffentlichung mit Spieldaten auf der Cartridge spendiert bekommen. Darüber sprach Marvelous USA CEO Ken Berry kürzlich.

Nachfolgend die von Nintendo Soup übersetzte Umfrage:

1. Prior to this survey, were you aware that there is a type of Game Card called “Game-Key Card” among the different types of Nintendo Switch 2 physical releases?

A: I own Game-Key Cards

B: I don’t own Game-Key Cards, but I am aware of them

C: I didn’t know about Game-Key Cards

2. Are you aware of these particular features about Game-Key Cards? Please tick everything that you know.

A: After downloading the game data, you can start the game even without connecting to the internet

B: You are required to connect to the internet to download the game data when you insert and use a new Game-Key Card for the first time

C: In order to download the game data, you need free memory space on a microSD Express card or the internal storage

D: You can also download game data on another system by simply inserting the Game-Key Card

E: You are required to have the Game-Key Card inserted in the system in order to start and play the game

F: I don’t know any of them

3. After reading the explanations above, if there is a Game-Key Card and a digital release for a game that you wish to buy, which will you choose? Please select the option that aligns with your thinking.

A: I will try to buy the Game-Key Card as much as possible

B: If anything, I’d say I’ll go with the Game-Key Card

C: Can’t say which (not sure)

D: If anything, I’d say I’ll go with the digital version

E: I will try to buy the digital version as much as possible