Trails-Publisher NIS America kämpft mit erheblichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn

NIS America hat das Geschäftsjahr, das am 31. März 2025 endete, mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Wie GameBiz berichtet und Automaton Media aufgreift, sanken die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf ca. 23,5 Millionen Euro. Der ordentliche Gewinn fiel sogar um 59,4 Prozent auf ca. 1,19 Millionen Euro, während der Nettogewinn um 61,3 Prozent auf ca. 845.000 Euro zurückging.

Als Tochtergesellschaft von Nippon Ichi Software ist NIS America für die Lokalisierung und den internationalen Vertrieb von Spielen mehrerer japanischer Entwickler zuständig. Besonders bekannt ist der Publisher für die Veröffentlichung der Ys-Reihe und der Trails-Reihe von Nihon Falcom im Westen.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr veröffentlichte NIS America unter anderem The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, Reynatis, Ys X: Nordics sowie The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II.

Im kommenden Geschäftsjahr stehen bereits zwei weitere Titel in den Startlöchern: Disgaea 7 Complete, das im Herbst 2025 für Nintendo Switch 2 erscheinen soll, sowie The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, das kürzlich auf 2026 verschoben wurde. Kürzlich kündigte NIS America außerdem die Veröffentlichung von Cladun X3 im Westen an, ein Spiel von Nippon Ichi Software. Trails in the Sky 1st Chapter wird im Westen von GungHo Online Entertainment veröffentlicht.

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America, Falcom