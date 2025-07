Dragon Quest: Remake-Flut soll angeblich mit diesem Ableger fortgesetzt werden

Mit elf Hauptspielen kann man bei Square Enix‘ ikonischer „Dragon Quest“-Reihe durchaus von einer beeindruckend langen Lebensdauer sprechen. Erst im letzten Jahr spendierte man dem beliebten dritten Serienteil ein aufwendiges HD-2D-Remake. In diesem Jahr folgen noch entsprechende Remakes der ersten beiden Teile.

Und es scheint, dass damit nicht Schluss ist. Wie die Website MP1st auf Basis gesichteter „interner Dokumente“ berichtet, soll aktiv an einem Remake von Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past gearbeitet werden.

Das JRPG, das ursprünglich für PlayStation erschien, wird Berichten zufolge irgendwann im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 oder Anfang des Geschäftsjahres 2026/27 erscheinen, „wenn alles nach Plan läuft“. Mit anderen Worten: Das gemunkelte Spiel soll zwischen Januar und März 2026 oder in den ersten Monaten des darauffolgenden Geschäftsjahres – das im April 2026 beginnt – erscheinen.

Darüber hinaus hebt der Bericht hervor, dass das Projekt im Gegensatz zu den bisher veröffentlichten Neuauflagen in den Unternehmensdokumenten als Remake und nicht als HD-Remake oder Remaster bezeichnet wird. Das deutet darauf hin, dass es sich bei dem in Entwicklung befindlichen Remake möglicherweise nicht nur um ein grafisches Update, sondern um eine umfassendere Auffrischung des Originals handelt.

Die Quelle erwähnt außerdem einen kurzen Teaser mit dem Logo des Spiels vor einem wolkigen Hintergrund, den sie als „minimalistisch, aber eindrucksvoll“ beschreibt.

Bevor es aber an den siebten Teil der Reihe geht, erwartet Euch zum 30. Oktober erstmal die Neuauflage der ersten beiden Spiele. Hier lest ihr alles Wissenswerte. Die physischen Standardversionen könnt ihr bei Amazon* vorbestellen. Die Switch 2 wird allerdings einmal mehr nur mit einer Game Key Card bedacht.

