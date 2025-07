Erstes Gameplay zu Resident Evil: Survival Unit – und, was es mit „Final Fantasy“ zu tun hat

Fans der Reihe warten sehnsüchtig auf Resident Evil Requiem, das im Februar 2026 erscheint. Dass uns vorher noch ein neues „Resident Evil“ erwartet, war bis vor ein paar Tagen kaum zu glauben. Dann kündigten Aniplex, Joycity und Capcom allerdings Resident Evil: Survival Unit an.

Jetzt gibt es erste Details und Einblicke zum Spin-off, das sich spielerisch deutlich vom Survival-Horror der Hauptreihe unterscheidet. Außerdem beginnt die Vorregistrierung für das Strategiespiel, das noch 2025 für PCs und Mobilgeräte erscheinen soll.

In einem neuen Paralleluniversum erleben Fans der traditionsreichen Serie eine strategische Interpretation des „Resident Evil“-Franchise. Die Handlung beginnt in einem mysteriösen Krankenhaus, in dem der Protagonist nach Experimenten der Umbrella Corporation erwacht. Von dort entfaltet sich eine eigenständige Geschichte mit bekannten Figuren aus der Hauptreihe, die sich neuen Ereignissen und Bedrohungen stellen.

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Basis in Form eines aufwendig gestalteten Herrenhauses. Dieses dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt für Missionen und Interaktionen mit Charakteren. SpielerInnen können dort Gegenstände kaufen, Missionen vorbereiten und strategische Entscheidungen treffen.

Fans dürfen sich auf die Rückkehr beliebter Charaktere wie Leon S. Kennedy, Claire Redfield und Jill Valentine freuen, die mit individuellen Fähigkeiten taktisch sinnvoll zu eurem Team zusammengestellt werden können. Die Verteidigungskämpfe gegen bekannte und neue Gegner verlangen geschickten Einsatz der Teamfähigkeiten und Umgebungsmechaniken.

Wenn sich das für den ein oder anderen „Resident Evil“-Fan ein wenig kurios liest … wir sind noch nicht am Ende. Shinji Hashimoto leitet die Entwicklung von Resident Evil: Survival Unit. Ihn kennt ihr als langjährigen „Final Fantasy“-Brand-Manager und Producer von Square Enix. 2022 hat er Square Enix verlassen. Er ist inzwischen Senior Vice President von Aniplex‘ ForwardWorks.

Und damit nicht genug „Final Fantasy“-Beteiligung. Für ein Original-Artwork von „Mortem“ holte man sich die Unterstützung von Yoshitaka Amano, langjähriger Designer der Serie. Noch heute steuert Amano die Logo-Designs zu neuen „Final Fantasy“-Spielen bei – eine lange Tradition.

Resident Evil Survival Unit wird als Free-to-play-Titel mit In-App-Käufen angeboten und soll 2025 weltweit erscheinen. Die offizielle Webseite sowie diverse Social-Media-Kanäle begleiten den Titel ab sofort mit regelmäßigen Updates. Seht nachfolgend eine Aufzeichnung der ersten Gameplay-Präsentation.

Eine Aufzeichnung der Präsentation:

Bildmaterial: Resident Evil: Survival Unit, Capcom, Aniplex, JOYCITY