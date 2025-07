Square Enix legt zum Jubiläum von Final Fantasy IX mit einem Special Video und Merch nach

Auf buchstäblich nahezu allen Kanälen feiert Square Enix heute den 25. Geburtstag von Final Fantasy IX. Der offizielle Twitter-Account zu Kingdom Hearts feiert sogar mit und erinnert an einen Auftritt von Vivi im populären zweiten Teil der Reihe.

Der wohl offiziellste Teil der Feierlichkeiten ist ein neues „Special Video“ von Square Enix. Das Video zeigt einige Spielszenen, zu denen Fans in Erinnerungen schwelgen können. Dazu hören wir „Melodies of Life“, eines der populärsten Stücke aus dem Spiel.

Bei der Gelegenheit erinnert Square Enix auch gleich an „Timeless Tale“, einen neuen Vinyl-Soundtrack zu Final Fantasy IX. Es ist nur eines von vielen Merchandise-Produkten, die es anlässlich des 25. Geburtstags des Spiels gibt. Die Liste wird heute auch um einen weiteren Eintrag reicher.

Nach den neuen Figuren von Garnet und Zidane aus der ebenfalls recht neuen „Form-ism Scene“-Serie von Square Enix kündigte man heute nämlich auch noch eine Vivi-Figur an. Die Figur erscheint am 29. November in Japan und wird wohl auch bald hierzulande vorbestellbar sein.

Schon am Wochenende gab Square Enix bekannt, dass das putzige Prequel-Buch zu Final Fantasy IX, das letzte Woche in Japan erschienen ist, auch lokalisiert wird. Der japanische Titel des Buches kann mit „Vivi and Grandpa on Day of Departure“ übersetzt werden, was auch ziemlich genau den Inhalt beschreibt. Die lokalisierte Fassung erscheint aber erst im Mai 2026.

Ein kleiner Stimmungskiller allerdings am heutigen Tag: Das Remake, auf welches so viele Fans hoffen, wurde einerseits noch nicht angekündigt. Andererseits berichtet ein Insider, es soll möglicherweise in Problem stecken.

Das Special Video:

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix