Sony stellt neben Gameplay gleich zwei Konsolen-Bundles zu Ghost of Yōtei vor

Vor einigen Wochen hatten uns Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch mit dem konkreten Termin zu Ghost of Yōtei überrascht. Was eigentlich ein Fall für eine State of Play wäre, posaunte man mal eben zwischendurch in den sozialen Medien heraus.

Am gestrigen Abend fand nun das mit Spannung erwartete Gameplay-Showcase zum Spiel statt. Damit konnten Fans besser planen. Womit vielleicht nicht zu planen war: Sony kündigte gleich zwei PS5-Konsolen im Design des Spiels an. Der passende Dualsense hingegen gehört inzwischen fast zum guten Ton.

Die beiden Konsolen-Bundles erscheinen zum Launch des Spiels am 2. Oktober 2025 und enthalten neben Ghost of Yōtei (Standardversion) eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk und einen abgestimmten DualSense-Controller. Das „Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle“ enthält eine Konsole, die von der traditionellen japanischen Kunstform Kintsugi inspiriert, bei der zerbrochene Keramik mit Gold und Lack repariert wird.

Das „Ghost of Yōtei Black Limited Edition Bundle“ hingegen ist von einer anderen traditionellen japanischen Kunstform inspiriert, dem Sumi-e, bei dem für Gemälde schwarze Tinte verwendet wird. Das Gold-Bundle soll im teilnehmenden Handel verfügbar werden, während das Black-Bundle exklusiv bei PlayStation Direct erscheint.

Wer bereits eine PS5 Slim oder PS5 Pro besitzt und jetzt neidisch auf die Bundles schaut, bekommt eine Alternative. Die Konsolen-Cover im Gold-Design werden separat erhältlich sein. Auch die Controller in beiden Designs werden einzeln angeboten. All das seht ihr in einem Video unten. Nicht zu vergessen: Das Spiel wurde im Showcase natürlich auch gezeigt.

Das Deep Dive zum Spiel:

Die Konsolen im Video:

Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch