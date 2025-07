Die Stimmung hellt wieder auf: Infinity Nikki kann die Community mit Update 1.7 besänftigen

Eine neue Geschichte steht in Papergames’ Infinity Nikki bevor, denn die mit Spannung erwartete „Blue Tears Season“ ist an den Start gegangen. Dieses nur einmal pro Generation auftretende Phänomen verwandelt Miraland in ein traumhaftes Reich und lockt Nikki und Momo dazu, ein emotionales Geheimnis zu lüften, das tief unter den Breezy Meadows verborgen liegt.

Das Update kommt bei den Fans der Reihe gut an: Sie finden endlich den dunkleren Unterton der früheren Nikki-Spiele auch im aktuellen Spiel wieder, das bisher eher fröhliche und lockere Themen bediente. „Es fühlt sich wieder wie ein Nikki-Game an“, freut sich ein Fan bei Reddit. Das neue, emotional aufgeladene saisonale Update bringt brandneue Story-Quests, fesselnde Erkundungen und eine tief bewegende Erzählung rund um Erinnerung, Verlust und Erlösung.

Infinity Nikki erschien im Dezember 2024 und wurde sowohl von Kritikern als auch von Fans (zunächst) gefeiert. Das Spiel etablierte sich als gemütliches Open-World-Erlebnis, das Kampf, Erkundung, Rätsel und Ankleide-Elemente miteinander verband.

Leider stieß Version 1.5 bei Veröffentlichung auf heftige Kritik. Viele Infinity Nikki-Spieler, insbesondere auf PS4 und PS5, konnten das Spiel gar nicht erst starten und verpassten dadurch ihre Login-Belohnungen. Obwohl Serenity Island ein Highlight von Version 1.5 war, wurde es letztlich von den großen Problemen des Updates überschattet.

Die meisten Beschwerden richteten sich außerdem gegen die „Sea of Stars“, eine Koop-Zone, die einen eher stumpfen Grind ohne echten Inhalt einführte. Aber auch die geänderte Monetarisierung, die das Spiel im Endeffekt teurer machte, führte zu Boykottaufrufen – oder genauer gesagt: #girlcott-Aufrufen der Fans.

Die Stimmung hellt sich auf

Version 1.6 von Infinity Nikki wurde infolge des Boykotts verschoben, die Spielerzahlen gingen zurück. Zwar konnte das Update die Situation etwas entschärfen, doch war dies eher ein Pflaster auf ein Problem, dessen Lösung Infold noch Monate beschäftigen dürfte.

Mit dem Start von Version 1.7 scheint die Community jedoch zumindest wieder mehr Begeisterung für die Welt von Miraland zu entwickeln. Auch der dunklere Ton der Vorgänger ist nun wiederzufinden: Von einer geheimnisvollen Stimme aus dem Wasser angezogen, führt Nikkis Reise sie durch traumhafte Landschaften und schließlich mit Hilfe eines einsamen Spähers und eines zurückhaltenden Historikers ins Herz uralter Ruinen. Dort muss das Geheimnis der Blue Tears gelüftet werden, während ein melancholischer Geist geduldig auf seine letzte Ruhe wartet und Nikki beginnt, die Bedeutung ihrer Visionen zu entschlüsseln.

Die Probleme mit der Monetarisierung bleiben jedoch weiterhin bestehen. Für viele Fans wird Version 1.8 entscheidend sein, da mit dem kommenden Update das lang erwartete Housing-System in Infinity Nikki eingeführt werden soll.

Ein neuer Trailer:

via GameRant, Loot Level Chill, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames