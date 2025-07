Im Test! Capcom Fighting Collection 2 setzt die Sammlung von 2022 mit acht Klassikern fort

Titel Capcom Fighting Collection 2 16. Mai 2025 Capcom 16. Mai 2025 Capcom 16. Mai 2025 Capcom System PlayStation 5 Getestet für PlayStation 4/5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC Entwickler Capcom Genres Beat’em-up Texte

Retro-Collections alter Klassiker liegen aktuell deutlich im Trend. Eine weitere Collection, die ebenfalls in diese Kerbe schlägt, ist die Capcom Fighting Collection 2. Diese Fortsetzung der ersten Capcom Fighting Collection aus dem Jahre 2022 kommt nun mit satten acht Arcade-Klassikern daher und sorgt somit für ordentlich Spielspaß und Arcade-Feeling in den eigenen vier Wänden. Offiziell angekündigt wurde die Capcom Fighting Collection 2 bereits im August des Jahres 2024 im Zuge einer Nintendo-Direct-Ausgabe.

Die Capcom Fighting Collection 2 ist am 16. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erschienen. Natürlich ist der Titel aber auch auf PS5 und Xbox Series absolut problemlos spielbar. Ob die actiongeladene Arcade-Collection halten kann, was sie verspricht, und ob sie den doch recht hohen Anforderungen der Fighting-Game-Community gerecht werden kann, erfahrt ihr wie immer in unserem Test.

Knallharter Arcade-Spaß im Vorteilspack

Die Capcom Fighting Collection 2 bietet neben Titeln wie Street Fighter Alpha 3 Upper, Capcom VS SNK: Millenium Fight 2000 Pro, Capcom VS SNK 2: Mark of the Millenium 2001 und Capcom Fighting Evolution auch etwas exotischere Titel wie Plasma Sword und Project Justice, den Nachfolger von Rival Schools. Obendrauf gibt es außerdem noch die beiden Beat’em-up-Klassiker Power Stone und Power Stone 2. Ein ganz schön vollgestopftes Paket an knallharter und extrem kultiger Beat-’em-up-Action, könnte man sagen.

Die Spiele bieten neben einem Standard-Solo-Modus natürlich auch einen 2-Spieler-Modus und sogar ein Ranked-Online-Modus und auch ein Casual-Online-Modus sind enthalten. Für jeden Spielergeschmack ist also definitiv der richtige Modus mit an Bord.

Als zusätzliche Extras gibt es außerdem diverse Leaderboards, einen Trainings- und einen Zuschauer-Modus und eine neue Galerie. Auch Langzeit-Fans der Titel kommen hier also auf ihre Kosten.

2D- und 3D-Prügler geben sich die Klinke in die Hand

Die enthaltenen Titel sind zum Teil 2D- und zum Teil 3D-Prügler der frühen 3D-Generation. Grafische Highlights darf und sollte man hier also keineswegs erwarten. Dafür bekommt man für sein Geld ordentliche und kultige Prügel-Kost serviert, die einen etliche Stunden vor den heimischen Bildschirm fesseln kann, sofern man denn möchte. Gerade die beiden Power-Stone-Titel genießen bis zum heutigen Tag absoluten Kultstatus unter Beat’em-up-Fans.

Speziell der neue Trainings-Modus der enthaltenen Titel dürfte für viele Prügel-Fans interessant sein, denn in diesem kann man sich sogar die Hitboxen der Kämpfer anzeigen lassen. So kann man sein Können quasi perfektionieren und der ein oder andere Titel hat es auch wirklich in sich in Sachen Spieltiefe. Etlichen Stunden Spielspaß steht also nichts im Wege und im Endeffekte liegt es an jedem selbst, ob er das Kampfsystem des jeweiligen Titels lediglich ankratzen oder aber in seiner vollen Gänze erleben und auch begreifen möchte. Easy to learn, hard to master eben.

Technisch angepasst und aufgewertet

Natürlich wurden alle acht enthaltenen Titel auch optisch mehr oder weniger aufgewertet. Neben diversen Bildschirmfiltern, die beispielsweise einen Röhrenmonitor imitieren sollen, haben es auch weitere Grafikoptionen wie Kanten- und Texturglättung in die Capcom Fighting Collection 2 geschafft. Wahlweise kann man die Titel also in ihrem ursprünglichen Look oder aber in einer modernen, aufgewerteten Optik genießen. Auch ist es möglich, die Titel wahlweise im 4:3-Bildformat oder aber im modernen 16:9-Format zu genießen. Natürlich muss man, sollte man sich für den 4:3-Modus entscheiden, dann mit eingeblendeten Balken links und rechts im Bild auskommen. Diese können auf Wunsch aber auch angepasst werden.

Trotz des doch recht beachtlichen Alters der Titel sind diese auch heute noch recht ansehnlich und machen nach wie vor Spaß. Die technischen Anpassungen helfen aber natürlich immens dabei, die betagten Titel auch einem technisch anspruchsvolleren Publikum schmackhaft zu machen.

Arcade-Sound nun noch klarer

Auch die Soundtracks und Soundeffekte der enthaltenen Titel wurden an die Moderne angepasst. So ergibt sich ein technisch rundes Bild und die Klassiker machen auch soundtechnisch heute noch eine ordentliche Figur und wirken nicht wie ein Relikt aus längst vergangenen Tagen.

Prügel-Spaß im Achter-Pack

Die Capcom Fighting Collection 2 bietet eigentlich alles, was man sich von einer Beat’em-up-Sammlung aus dem Hause Capcom wünschen könnte. Neben den für diese Collections typischen Titel wie beispielsweise Street Fighter Alpha 3 Upper und Capcom VS SNK: Millenium Fight 2000 Pro haben es auch der PS1-Titel Plasma Sword und der Dreamcast-Titel Project Justice in das Lineup der Collection geschafft. Ein Highlight sind aber definitiv die beiden Power-Stone-Titel, die bis heute großen Kultstatus unter Genre-Fans genießen. Auch die technischen Anpassungen wie diverse Grafikfilter und die Möglichkeit, die Titel im 4:3- oder 16:9-Bildformat zu spielen, tragen zusätzlich zum positiven Gesamtbild bei. Neben den grafischen Verbesserungen wurde auch der Sound aufgewertet und so bekommen wir nun noch klarere Soundtracks und Soundeffekte auf die Ohren geschmettert. Technisch eine wirklich runde Collection, kann man also sagen. Die Capcom Fighting Collection 2 richtet sich also definitiv an Genre-Fans und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Die acht enthaltenen Klassiker könnten unterschiedlicher nicht sein und für jede Art von Prügel-Fans sollte mindestens ein entsprechender Titel dabei sein. Aber auch wer nur mal einen kleinen Blick in die Beat’em-up-Vergangenheit des Entwicklers und Publishers Capcom werfen möchte, ist mit der Capcom Fighting Collection 2 auf jeden Fall gut beraten.

Story Beat’em-up-typisch halten sich die Storys bei diesen Titeln eher im Hintergrund. Gameplay Beat’em-up-Action vom Feinsten mit vielen unterschiedlichen Titeln. Grafik Mit etlichen technischen Verbesserungen wie neuen Grafikfiltern und wahlweise in 4:3 oder 16:9 spielbar. Sound Überarbeitet und an die Moderne angepasst. Ordentlich. Sonstiges Diverse Extras wie eine Galerie und der Trainings-Modus runden das ohnehin schon gute Gesamtbild zusätzlich ab.

