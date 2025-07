Ein Tamagotchi-Spiel stiehlt Death Stranding 2 in Japan die Show

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 23. bis zum 29. Juni 2025 liegen schon seit einigen Tagen vor und sie sind spannend. Denn es gibt gleich zwei Neueinsteiger, die sich sehr oft verkaufen konnten. Keiner von beiden kann allerdings Mario Kart World vom Thron stoßen.

Mario Kart World konnte sich weitere über 145.000 Mal allein physisch in Japan verkaufen. Doch gleich dahinter landet Tamagotchi Plaza von Bandai Namco. Kumuliert verkauften sich die Switch- und „Switch 2“-Version gut 128.000 Mal in Japan. Na, hattet ihr das auf dem Plan?

Da war auch Death Stranding 2: On the Beach von Hideo Kojima chancenlos. Der neue Titel aus dem Hause Kojima Productions ging für PS5 in Japan knapp 72.000 Mal über die Ladentheken. Das ist im internen Serienvergleich recht wenig. Wie Game Data Library berichtet, sanken die Verkaufszahlen im Vergleich zum ersten Spiel um 60 Prozent. Death Stranding erschien 2019 mit gut 185.000 verkauften physischen Einheiten in Japan.

Die digitalen Verkäufe dürften heute höher sein, aber insgesamt dürfte der zweite Teil dennoch hinter den Zahlen des ersten Teils zurückbleiben. Noch ein bisschen Trivia: Game Data Library berichtet von Death Stranding 2 sogar als schlechtester Retail-Launch eines Kojima-Games seit Policenauts.

Tamagotchi startet fantastisch

Tamagotchi Plaza auf der anderen Seite erzielte fantastische Zahlen. Es war der beste Launch eines Tamagotchi-Spiels in den letzten 20 Jahren und der viertbeste der Seriengeschichte, wie Game Data Library weiß. Noch nie etwas von Tamagotchi Plaza gehört?

Das Spiel ist am 27. Juni auch bei uns für Switch und Switch 2 erschienen und ist in Tamahiko Town angesiedelt, einem Ort auf dem Tamagotchi-Planeten, der zur Ausrichtung eines großen Festivals nominiert wurde. Ziel ist es, die Stadt zum Leben zu erwecken und die Bewerbung zu unterstützen, indem man die Geschäfte belebt und die Bedürfnisse der Tamagotchi erfüllt. Hier erfahrt ihr noch mehr! Nachfolgend die aktuelle Top 10.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 145.069 (1.185.113)

[NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 102.289 (New)

[PS5] Death Stranding 2: On the Beach (SIE, 06/26/25) – 71.964 (New)

[SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) – 26,396 (New)

[NSW] ToHeart (AQUAPLUS, 06/26/25) – 18.076 (New)

[NSW] Castlevania Anniversary Collection (06/26/25) – 12.917 (New)

[SW2] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 06/05/25) – 6.231 (24.056)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5.569 (6.358.819)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.513 (3.923.387)

[NSW] FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin (LEVEL-5, 05/21/25) – 5.396 (136.021)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 161.021 (1.402.183) Switch Lite – 6.072 (6.598.569) Switch OLED – 6.425 (9.077.662) PlayStation 5 – 4.109 (5.707.963) Switch – 2.826 (20.117.200) PlayStation 5 Pro – 2.371 (225.228) PS5 Digital – 853 (977.088) Xbox Series S – 251 (338.169) Xbox Series X – 61 (320.860) Xbox X Digital – 41 (20.942) PlayStation 4 – 23 (7.929.701)

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions