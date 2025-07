Square Enix investiert in dänisches Studio, damit es sein „Traumspiel“ erschaffen kann

Square Enix hat eine Investition in das dänische Entwicklerstudio BetaDwarf bekanntgegeben, um die Entwicklung des kommenden Titels Vaultbreakers zu unterstützen. Das Action-RPG wurde erstmals im Januar 2025 angekündigt.

BetaDwarf sieht mit der Investition sein Momentum mit Vaultbreakers bestätigt und will mit einem neuen Gameplay-Trailer und einem öffentlichen Playtest weiter Stimmung für den Titel machen, der kooperatives Gameplay mit einer dynamischen Welt verbindet, in der SpielerInnen allein in unterschiedlichen Spielmodi gegen herausfordernde Bosse antreten und verlorene Relikte zurückerobern müssen.

„Square Enix ist immer auf der Suche nach hochwertigen Spielen und talentierten Entwicklerstudios. Als ich Vaultbreakers gespielt habe, war ich wirklich begeistert von der Möglichkeit, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten und die reichhaltige Spielwelt zu erkunden“, wird Hideaki Uehara, General Manager, Business Development bei Square Enix Holdings, zitiert.

Er sagt weiter: „Nachdem wir BetaDwarf besucht und mehr über die Mission und Leidenschaft des Teams erfahren hatten, haben wir beschlossen, in das Unternehmen zu investieren, um seinen Traum zu verwirklichen und dieses Spiel Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Playtest läuft aktuell

Die Investition soll es BetaDwarf ermöglichen, die Produktion weiter auszubauen und die enge Zusammenarbeit mit der Community zu vertiefen. Aktuell läuft ein weiterer Playtest noch bis zum 9. Juli – bei Steam könnt ihr dafür den Zutritt anfordern.

CEO und Game Director Steffen Kabbelgaard von BetaDwarf nennt Vaultbreakers das „Traumspiel“ des Studios und freut sich entsprechend über die finanzielle Begleitung (ein „Home Run“) durch Square Enix. Mehr zu Vaultbreakers erfahrt ihr auf der Steam-Seite und mit dem nachfolgenden Trailer.

Der neue Gameplay-Trailer:

via VGC, PM, Bildmaterial: Vaultbreakers, BetaDwarf