My Time at Evershine will große Städte, große Geschichten und große Emotionen bieten

Die Zeiten als Handwerker sind vorbei: In My Time at Evershine, dem dritten Teil der „My Time“-Reihe von Pathea Games, schlüpft ihr erstmals in die Rolle des Stadtgründers und Stadtverwalters. Das Spiel ist ein 3D-Open-World-Simulations-RPG, das in einer postapokalyptischen Welt rund 330 Jahre nach dem sogenannten „Day of Calamity“ spielt.

Bekannt ist das Spiel bisher vor allem wegen seiner außerordentlich erfolgreichen Kickstarter-Kampagne: Innerhalb von nur 26 Stunden hatte das Spiel über eine Million US-Dollar gesammelt, insgesamt gaben knapp 34.000 Fans der Reihe 2,9 Millionen US-Dollar Vorschuss, um das Spiel zu finanzieren.

Auch das Gesamtbudget ist bislang das größte der Reihe mit ca. 12 Millionen US-Dollar. Diese Summe soll bevorzugt in die bislang aufwändigsten Charaktere und in eine detaillierte Welt gesteckt werden. Dies zeigt auch der Trailer, den wir euch unten verlinken.

Besonders stolz ist Panthea diesmal auf die hohe grafische Qualität mit Motion Capturing, die Vollvertonung, den Koop-Multiplayer und den bedeutungsvollen Beziehungen zu den NPCs. Auch die Größe der Städte, die neue Story und der Mod-Support werden immer wieder hervorgehoben. Insgesamt soll das Spiel in der Hauptstory 40 Stunden an Inhalt bieten.

My Time at Evershine erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Leider fehlt auch diesmal eine Mobile-Version für Android und iOS: Schon für My Time at Sandrock musste man den “Windows-Emulator” Mobox bemühen, während My Time at Portia noch eine offizielle Mobile-Variante bekam. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch aus.

