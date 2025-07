Neue Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter stellen euch Olivier und die City of Ruan vor

Falcom hat inzwischen zwei weitere Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter veröffentlicht. Unten seht ihr das Einführungsvideo für Olivier Lenheim – gesprochen im Englischen von Matthew Mercer, der Stimme von Goro Majima und Vincent Valentine. Außerdem stellt ein weiterer „Location Trailer“ die Coastal City of Ruan vor. Hier findet ihr bisher veröffentlichte Charakter- und Location-Trailer.

Das Remake soll nicht nur neuen Spielern einen leicht zugänglichen Einstiegspunkt bieten, sondern auch langjährige Fans zurückholen, die sich von der Serie entfernt haben. Die Serie ist über die Jahre sehr umfangreich und komplex geworden. Der Serienerstling gehört aber heute noch zu den beliebtesten Games.

Das Remake des ersten Teils der Serie, ursprünglich 2004 für PCs erschienen, bringt die Geschichte von Estelle und Joshua Bright in die Moderne. Die beiden begeben sich auf eine epische Reise durch das malerische Liberl-Königreich, das erstmals vollständig in 3D dargestellt wird.

Trails-Fans dürfen auf die erste deutsche Lokalisierung des Klassikers gespannt sein und freuen sich neben einer Collector’s Edition über Handelsversionen für Switch und PS5, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Olivier im neuen Trailer:

Ruan im neuen Trailer:

Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom