Koei Tecmo überrascht mit Trilogie um Atelier Ryza, die sogar neue Story-Inhalte bieten wird

Mit Atelier Resleriana steht das nächste Abenteuer für Atelier-Fans in den Startlöchern. Aber Koei Tecmo und Gust können sich (wie viele Fans) noch nicht so recht von der sehr erfolgreichen Zeit mit Ryza trennen.

Koei Tecmo hat überraschend das Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack angekündigt, eine „definitive Version“ von Ryzas Abenteuern, die 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen soll.

Die Sammlung vereint alle drei Spiele der „Secret“-Reihe in einem Paket und bringt Fans nicht nur zurück zu den Geschichten rund um die beliebte Alchemistin Reisalin Stout und ihre Freunde. Das Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack wird auch exklusive Inhalte wie neue spielbare Charaktere und neue Story-Elemente für jedes der drei Spiele bieten.

Die Sammlung befindet sich derzeit in Entwicklung und soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX und Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX werden mit japanischer Sprachausgabe und englischen Bildschirmtexten erscheinen. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX bietet zusätzlich französische Texte. Eine deutsche Lokalisierung gibt es leider nicht.

Der Bundle wird im Westen ausschließlich digital erhältlich sein. Die erste Teaser-Website verrät, dass für Japan hingegen auch eine physische Version geplant ist, die auf PS5 und PS4 mit englischer Sprachunterstützung erscheinen soll. Das dürfte Importfans und Sammler interessieren. Ein spezieller Livestream zum Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack ist für den 4. August 2025 um 14:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, Koei Tecmo, Gust