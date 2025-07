Das abgedrehte Hotel Barcelona von zwei japanischen Kult-Entwicklern erscheint im September

Das neue, gemeinsame Projekt von SWERY (Deadly Premonition) und SUDA51 (No More Heroes) hatte eine einigermaßen lange Anlaufzeit, aber jetzt geht es doch überraschend schnell. Gemeinsam mit dem erst im Februar vorgestellten Publisher CULT Games kann man heute den Veröffentlichungstermin zu Hotel Barcelona eingrenzen.

Das surreale Sidescrolling-Roguelite erscheint demnach im September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam. Mit der Aufmerksamkeit, welche die Demo im Rahmen des Steam Next Fest erreichen konnte, zeigt man sich zufrieden. Die nächste Anspielgelegenheit ist nicht ganz so zugänglich: Vom 18. bis 20. Juli wird Hotel Barcelona beim BitSummit The 13th: Summer of Yōkai in Kyoto spielbar sein.

Spielerinnen und Spieler übernehmen in Hotel Barcelona die Rolle von Justine, einer unerfahrenen Bundesmarschallin, die sich durch ein Luxushotel voller Serienmörder kämpfen muss. Dabei lebt in ihr selbst der wahnsinnige Killer Dr. Carnival, was ihr ungeahnte Kräfte verleiht.

Das Hotel ist inspiriert von klassischen Subgenres des Horrors und wird von sieben Slasher Killern heimgesucht, die Jagd auf Justine machen. Jeder ihrer Tode bedeutet dabei keinen Rückschritt, sondern ist Teil eines wiederkehrenden Kreislaufs, in dem jeder Kill sie stärker macht.

Das Spiel vereint Elemente aus Action und Roguelite und verspricht mit fast 100 freischaltbaren Waffen sowie aufrüstbaren Fähigkeiten ein stetig wachsendes Arsenal. Klingt alles ganz schön abgedreht, aber weniger war von einer gemeinsamen Arbeit von Swery und Suda auch nicht zu erwarten.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Hotel Barcelona, White Owls Inc.