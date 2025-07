Final Fantasy XVII: „Keine Schranken“, sagt FF16-Producer zur Diskussion ums Kampfsystem

Wenn Naoki Yoshida ein Interview gibt, dann geht es meistens um Final Fantasy XIV. Yoshida ist Director und Producer des MMORPGs, auch nach seinem Exkurs mit Final Fantasy XVI. Gleichermaßen ist er inzwischen auch eines der bekanntesten Gesichter von Square Enix und für die „Final Fantasy“-Serie.

Deshalb geht es meistens, wenn Naoki Yoshida ein Interview gibt, neben Final Fantasy XVI auch um andere Spiele. So auch diesmal in einem neuen Interview von ANN im Rahmen der Anime Expo 2025. Die Site erinnerte an den Erfolg und die Beliebtheit von Clair Obscur: Expedition 33 und dessen rundenbasierten Kampf. Und ihr ahnt es.

ANN fragte Naoki Yoshida, ob die „Final Fantasy“-Hauptreihe – gemeint ist damit natürlich Final Fantasy XVII – möglicherweise auch zum rundenbasierten Kampf zurückkehren könne, weil das offenbar etwas wäre, was sich viele Fans wünschten. Die Antwort von Naoki Yoshida war diplomatisch, aber interessant genug, um sie aus dem Interview herauszuheben.

„Die Frage nach einem rundenbasierten oder actionorientierten Spiel verengt den Blick auf das Kampfsystem. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, welche Art von Spiel die Entwickler den Spielern bieten möchten“, so Naoki Yoshida.

„Je nachdem, welche Grafikqualität wir unseren Spielern bieten möchten oder welche Geschichte wir ihnen erzählen möchten, müssen wir die Spielsysteme entsprechend gestalten. Dazu gehören das Kampfsystem, das Spieldesign und das Spielgefühl“, erklärt Yoshida weiter. Es gäbe keine eindeutige Antwort darauf, ob ein Spiel komplett rundenbasiert oder eher actionorientiert sein würde.

Mit Blick auf den nächsten „Final Fantasy“-Haupttitel sagt Yoshida dann: „[Ich] werde nicht zwingend an Final Fantasy XVII arbeiten, daher möchten wir auch unseren zukünftigen Director oder wer auch immer Spiele wie XVII oder sogar XVIII produzieren wird, nicht behindern oder einschränken. Wir möchten ihnen keine Schranken setzen.“

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.