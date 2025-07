Fans sind unzufrieden und geben Persona-Ableger per Steam-Wertung die Quittung

Persona 5: The Phantom X erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den SpielerInnen. Der anfänglich verhalten aufgenommene „Subway Slammer“ hat inzwischen auf Social-Media zahlreiche neue Memes hervorgebracht. Eigentlich lief es ziemlich gut für das Spiel – doch das neueste Update sorgt nun für großen Unmut in der Community.

Ein Hauptgrund für die Verärgerung ist der aktualisierte Veröffentlichungsplan. Erst vor wenigen Tagen kündigte man an, dass Updates für die globale Version von Persona 5: The Phantom X in schnellerem Tempo erscheinen sollen. Ziel ist es, den Rückstand zum asiatischen Veröffentlichungsplan aufzuholen.

Eigentlich ein übliches Vorgehen, doch schon bei der Ankündigung waren viele Fans skeptisch, denn ein beschleunigter Veröffentlichungsplan ohne gleichzeitige Erhöhung der In-Game-Ressourcen führt zu mehr Grind und verschafft zahlenden SpielerInnen einen unfairen Vorteil gegenüber den nicht zahlenden – so die Befürchtungen.

Genau diese Befürchtung scheint sich jetzt leider zu bewahrheiten. Fans können derzeit nicht schnell genug Ressourcen ansparen, um mit dem erhöhten Update-Tempo mitzuhalten. Die Situation wird zusätzlich dadurch verschärft, dass in der globalen Version laut zahlreicher User-Bewertungen deutlich weniger Belohnungen ausschüttet.

Ein Beispiel, das die Fans besonders erzürnt hat, ist der Unterschied bei den Entschädigungen nach Spielwartungen: Während globale SpielerInnen nur 100 Meta-Gems erhielten, bekamen Fans auf den asiatischen Servern 300. Darüber hinaus erhielten Fans in asiatischen Ländern Zugang zu weiteren Codes, mit denen sie 300 zusätzliche Meta-Gems erhalten konnten. Auch die Enttäuschung über das Fehlen garantierter Banner und Charaktere im Standard-Banner führt zu Vorwürfen der „Bevorzugung“ der asiatischen Server.

Ihren Ärger machen die NutzerInnen vor allem auf Steam deutlich: Die Bewertung von Persona 5: The Phantom X ist dort gestern von „größtenteils positiv“ auf „ausgeglichen“ gefallen. Ein Blick auf die aktuellen negativen Rezensionen zeigt die deutliche Ablehnung gegenüber den geringen In-Game-Belohnungen.

Persona 5: The Phantom X – Student Life Promo Video zum Launch:

via The Gamer, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio