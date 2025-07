Gründer des Dishonored-Studios übt öffentlich Kritik am Xbox Game Pass

Raphaël Colantonio – Gründer und ehemaliger Präsident der Dishonored-Schmiede Arkane Studios – äußerte sich nach den kürzlichen massiven Einschnitten bei Microsoft kritisch über das Gamepass-Modell.

„Warum spricht niemand über das Offensichtliche? Hust, hust (Game Pass)“, schreibt Colantonio auf Twitter. „Ich halte Game Pass für ein nicht nachhaltiges Modell, das der Branche seit einem Jahrzehnt zunehmend schadet und durch MS‘ ‚unendliches Geld‘ subventioniert wird. Aber irgendwann muss die Realität eingreifen. Ich glaube nicht, dass GP mit anderen Modellen koexistieren kann. Entweder werden sie alle anderen vernichten oder aufgeben.“

Der Co-Director des originalen Dishonored erklärt weiter, er habe „die Nase voll von dem ganzen Mist, den [Xbox] uns auftischt“, nach dem Game Pass angeblich keine Auswirkungen auf die Verkäufe von Premium-Spielen habe. Er fügt hinzu: „Es ist ein langfristiges Spiel, das einen Tsunami auf das gesamte Ökosystem der Branche auslöst. Nur die Spieler mögen es, weil das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, aber irgendwann werden selbst die Spieler es hassen, wenn sie die Auswirkungen auf die Spiele erkennen.“

Microsofts Game-Pass-Modell, bei dem neue Veröffentlichungen vom ersten Tag an in den Abonnementdienst aufgenommen werden, ist nach der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft, in deren Folge Spiele abgesetzt und viele Studios geschlossen wurden, erneut in die Kritik geraten.

Es gibt aber auch positive Stimmen. Rebellion-CEO Jason Kingsley erklärte kürzlich, der Start des Survival-Actionspiels Atomfall im Xbox Game Pass sei ein „großer Erfolg“ gewesen. „Microsoft war ein fantastischer Partner, sie haben uns wirklich unterstützt“, sagte er gegenüber GamesIndustry. „Sie haben ihr Können und ihre Größe in unser kleines Projekt eingebracht, und es hat sich wirklich sehr gut für sie entwickelt. Sie haben also ein gutes Geschäft gemacht, und wir haben auch ein gutes Geschäft gemacht.“

