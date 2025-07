Inti Creates kündigt Majogami an, das zunächst nur für Switch und Switch 2 erscheint

Das japanische Studio Inti Creates bleibt bei seinen viel zitierten Leisten. Mit Majogami kündigte man jetzt einen neuen 2D-Action-Platformer an, der mit dem 30. Oktober bereits einen konkreten Termin hat. Das Spiel erscheint dann für Nintendo Switch und Switch 2 erscheint. Eine Steam-Version soll später folgen.

In Majogami übernimmt man die Kontrolle über Shiroha, eine junge Frau, die ohne Erinnerungen in einer düsteren Papierwelt erwacht. An ihrer Seite: ein Stück Papier, das sich als ihr Vater Shiori ausgibt. Mit dem Katana Kamikiri und der speziellen Fähigkeit Setsuna durchquert sie eine albtraumhafte Welt und stellt sich den sogenannten Majogami – mächtigen Hexen, die das Reich kontrollieren.

Shiroha kann mit Setsuna nicht nur blitzschnelle Angriffe ausführen, sondern sich auch sofort großräumig über das Schlachtfeld bewegen, gegnerischen Attacken ausweichen oder schwer zugängliche Orte erreichen. Während ihrer Reise sammelt sie Erinnerungsfragmente in Form von Karten, die Recarte genannt werden. Diese geben nicht nur Einblick in ihre Vergangenheit, sondern auch in die Geschichte ihres Vaters.

Besiegte Gegner hinterlassen Energie, mit der sich Shiroha mithilfe der Astrals transformieren kann. Diese göttlichen Wesen verleihen ihr neue Kräfte, begleitet von aufwendig inszenierten Verwandlungsanimationen. Im Kampfverlauf lassen sich Sub-Stories freischalten, die zusätzliche Informationen über Shiori und andere Figuren jenseits der Hauptgeschichte liefern.

Das visuelle Konzept zu Majogami stammt von Yuji Natsume, bekannt für seine Arbeit an Blaster Master Zero und Bloodstained: Curse of the Moon. Die Spielwelt von Majogami vereint handgefertigte Papierästhetik mit düsteren, teils surrealen Umgebungen. In Kombination mit der dynamischen Spielmechanik soll so ein einzigartiges Actionerlebnis entstehen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Majogami, Inti Creates