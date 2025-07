Story of Seasons: Grand Bazaar gibt einen Überblick zum Gameplay im neuen Trailer

Marvelous hat einen neuen, fünfminütigen Gameplay-Überblick zu Story of Seasons: Grand Bazaar veröffentlicht, der einen umfassenden Einblick in das Leben in Zephyr Town bietet. Das überarbeitete Leben, wohlgemerkt!

Es handelt sich nämlich um eine Neuauflage des ursprünglich für Nintendo DS erschienenen Harvest Moon DS: Grand Bazaar, das in Japan unter dem Titel Bokujō Monogatari: Yōkoso! Kaze no Bazaar e bekannt ist. Seit Marvelous die Namensrechte an „Harvest Moon“ an Natsume verloren hat, erscheinen die Spiele der Reihe im Westen unter dem Titel Story of Seasons.

In der Neuauflage ziehen Fans von der hektischen Großstadt nach Zephyr Town, einem charmanten Örtchen mit ganzjährig frischem Wind und einem einst florierenden, inzwischen aber verwaisten Basar. Bürgermeister Felix lädt motivierte Neuzugänge ein, das Schicksal des Ortes zu wenden und Zephyr Town neues Leben einzuhauchen.

Dazu gehört es, Tiere aufzuziehen, Feldfrüchte zu ernten, Delikatessen herzustellen und all das auf dem eigenen Stand beim wöchentlichen Basar zu verkaufen. Der Basar fungiert dabei als Herzstück des Spiels – je erfolgreicher der eigene Stand, desto mehr Waren und Dienstleistungen werden freigeschaltet, die wiederum zur weiteren Entwicklung der eigenen Farm beitragen.

Rundum modernisiert

Story of Seasons: Grand Bazaar wurde gegenüber dem Original in nahezu allen Aspekten erweitert und modernisiert. Die Spielwelt soll deutlich lebendiger wirken, es gibt neue Charaktere, eine erweiterte Geschichte sowie erstmals vollständige Sprachausgabe bei Story-Ereignissen.

Optisch profitiert das Spiel von einer überarbeiteten Grafik und nutzt die Besonderheiten von Zephyr Town auch spielerisch. So lassen sich etwa Windmühlen zur Herstellung neuer Produkte einsetzen oder mit einem Gleiter mühelos weitere Strecken überwinden. Auch das Springen gehört nun zur Fortbewegung – ein Feature, das bei der Erkundung der Umgebung und auf der eigenen Farm zum Einsatz kommt.

Es wird deutsche Texte und eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch geben, darunter eine Standardversion und eine Limited Edition. Auch Nintendo Switch 2 wird physisch bedient – nicht auf Game Key Card. Wie macht Marvelous das nur? Alle Editionen sind bei Amazon* vorbestellbar. Das Spiel erscheint am 27. August 2025 weltweit für Nintendo Switch, Switch 2 und PC via Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous