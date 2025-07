Chaos Zero Nightmare: Smilegate und Super Creative stellen kommendes RPG vor

„Embrace Despair“ ist das Motto des ersten Trailers zu Chaos Zero Nightmare. Der Trailer zeigt dabei neue Elemente aus dem kommenden Mobile-RPG. Entwickler des Spiels ist Super Creative, ein südkoreanisches Studio, das vor allem durch das erfolgreiche Mobile-RPG Epic Seven (2018) bekannt wurde.

Super Creative ist durch dieses Spiel vor allem wegen für stilvolle Anime-Visuals bekannt – und wie ihr im Trailer sehen könnt, wird diese Tradition auch bei Chaos Zero Nightmare fortgeführt.

Chaos Zero Nightmare spielt in einem Dark-Fantasy-Universum, das von einer mysteriösen Entität namens „Chaos“ korrumpiert und zerstört wurde. Um dieses Konzept widerzuspiegeln, ist die Welt mit unheimlichen Monstern gefüllt, wie sie in traditionellen Anime-RPGs selten zu finden sind.

Das Kampfsystem ist kartenbasiert. Im Kern ist Chaos Zero Nightmare ein Sammel-RPG, bei dem SpielerInnen ihre Lieblingscharaktere sammeln und aufwerten können. Das Spiel kombiniert Deckbuilding-Mechaniken mit Elementen verschiedener Genres, um ein abwechslungsreiches Spieleerlebnis zu schaffen.

Kim Joo Hyung, Head of Business bei Smilegate, erklärte, dass der Trailer vor allem „die düstere und schwere Atmosphäre einfangen“ möchte, „welche die einzigartige Welt von CZN ausmacht“. „Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere Updates zu Chaos Zero Nightmare zu teilen.“

Animation-Trailer:

Gameplay-Trailer:

via PR, Bildmaterial: Chaos Zero Nightmare, Smilegate, Super Creative