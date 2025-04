Das war … Kalenderwoche 17/2025

Weitere Neuigkeiten rund um die Nintendo Switch 2, der Start von Clair Obscur: Expedition 33, die Rückkehr eines Klassikers und eine Figur sorgten für wenig Langeweile in den letzten Tagen. Auch daneben unterhielten uns Neuankündigungen und -veröffentlichungen sowie viele weitere Videos. Als Bonus findet ihr zum Schluss auch noch fünf Reviews und ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 übertreffen die Erwartungen von Nintendo deutlich. So könnten viele zum Start leer ausgehen. Ebenfalls viel Beachtung fand eine nostalgisch angehauchte Werbe-Kampagne mit Paul Rudd. Weniger Freude machte hingegen die Meldung, dass die allermeisten Publisher im Handel auf die „Game Key Cards“ setzen. Durch die PEGI könnte zudem durchgesickert sein, dass Assassin’s Creed Shadows ebenfalls noch für die neue Nintendo-Konsole erscheint. Für Schlagzeilen sorgte ebenfalls die Switch-Version der Lunar Remastered Collection, welche Lieferschwierigkeiten hat.

Mit euphorischen Wertungen ist das mit Spannung erwartete Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) erschienen. Davon zeigten sich die Entwickler gerührt, denn hinter dem Projekt steht eine kleine, leidenschaftliche Gruppe von RPG-Fans. Auch die Kunden sind davon angetan, das Spiel ist bereits ein Millionen-Seller.

Nach 25 Jahren ist Breath of Fire IV zurück! Dank GOG gibt es den Klassiker nun in einer überarbeiteten Version. Das war auch nötig, denn auf modernen Systemen lief der Titel nicht mehr.

Bei Good Smile Company entsteht eine neue Figur zu Lightning aus Final Fantasy XIII. Im nächsten Jahr soll das schöne Stück erscheinen. Vielleicht ja zusammen mit einer Neuauflage der Trilogie?

Eine spannende Neuankündigung hatte FuRyu parat mit den Schul-RPG VARLET (PS5, Switch, PC) der Monark-Macher. Auf eine offene Welt und Anime-Grafik setzt das neu enthüllte Tomo: Endless Blue (PC). Ab sofort als Shadowdrop erhältlich ist The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5, Xbox Series, PC), auch im Xbox Game Pass gehts nach Cyrodiil. Ebenfalls überraschen konnte Sony, denn man nannte den Veröffentlichungstermin von Ghost of Yōtei (PS5). Ebenso das Erscheinungsdatum erhielten das grid-basierte, taktische JRPG Super Robot Wars Y (PS5, Switch, PC) sowie das Top-Down-2D-Actionspiel Outrider Mako (PC), welches mit Pixelgrafik und viel Japan-Charme auffällt.

Was sich hinter dem etwas sperrigen Titel No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2, PC) verbirgt, zeigt ein neues Erklärvideo. Zur Neuauflage Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) gab es viele neue Einblicke und Informationen. Mächtig zur Sache ging es in DOOM: The Dark Ages (PS5, Xbox Series, PC), während es aus Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) die nächste Klasse gab. Einblicke ins Gameplay gewährte uns Death end re;Quest: Code Z (PS4, PS5). Bei Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) standen der Paladin und der Koch im Zentrum.

Ab sofort im Westen erhältlich ist Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen (Switch), die Steam-Veröffentlichung folgt demnächst. Bei Daedalic-Veteranen entsteht das 2D-Action-RPG Under the Island (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welches nun auch für Konsolen entsteht. Monster sammeln könnt ihr noch in diesem Jahr mit LumenTale: Memories of Trey (Switch, PC) und Tombwater (PC) könnt ihr in einer Demo anspielen, hier mischen sich Bloodborne, Zelda und Western. Mächtig Gas gibt Fast Fusion (Switch 2) in Richtung Konsolen-Launch. Im Mai könnt ihr einen Dungeon-Crawler mit Retro-Grafik spielen: Labyrinth of the Demon King (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) von einem Solo-Entwickler.

Die Umsetzung eines Aprilscherzes schickt die Truppe aus Final Fantasy VII Ever Crisis (PC, Mobil) in eine Highschool. Anfang Mai bekommt Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) mit Update 5.6 weitere Inhalte. Bereits nächste Woche gibt es eine nächste Erweiterung zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil). Bei Nintendo Switch Online könnt ihr ab sofort Fire Emblem: The Sacred Stones erleben. Der erste Kurz-Anime aus der Serie Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles ist inzwischen kostenlos verfügbar. Neues Merchandise zu Bloodborne von SuperGroupies ist unterwegs, es gibt einige interessante Artikel.

Damit kommen wir zu den fünf neuen Reviews von JPGAMES. Außergewöhnlich: Gleich drei Mal gab es den Gold-Award! Diese Ehre kommt zunächst Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) zuteil. Das Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem ist ein narratives Meisterwerk und setzt seine eigenen Akzente. Auch der Soundtrack bietet Ohrwurmpotential. Ebenfalls überzeugen konnte uns The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC) (zum Testbericht) von den Danganronpa-Machern. Durch eure Entscheidungen könnte ihr sehr unterschiedliche Story-Stränge absolvieren. Vom Spielprinzip her erwartet euch eine Visual Novel mit Strategie-RPG-Elementen. Die dritte höchste Auszeichnung dieser Woche ging an Blue Prince (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Hier zeigt sich das innovative Roguelite-Rätselspiel als beeindruckender Genre-Mix. In der tollen Spielerfahrung könnt ihr zahlreiche Geheimnisse lüften.

Ins postapokalyptische Großbritannien gehts im Survival-RPG Atomfall (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Mit dem großen Fallout-Vorbild kann man allerdings nicht ganz mithalten, ein kleiner Geheimtipp ist es dennoch. Zwei Kult-JRPGs aus den 90ern kehren mit der Lunar Remastered Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) zurück. Die Remaster sind dabei sehr originalgetreu ausgefallen, der Blick in die Anfänge des Genres lohnt sich jedoch nach wie vor.

Ende Mai erwartet uns die Neuauflage von Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS4, Switch, Xbox One, PC) und wir konnten das Spiel bereits anspielen. Der Klassiker wurde in die Moderne geholt, aber einige veraltete Mechaniken sind nach wie vor präsent.