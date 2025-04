Neues Anime-RPG ist eine Mischung aus Pokémon und Minecraft mit einem blutigen Twist

Das neu gegründete Studio Onibi, bestehend aus Branchenveteranen, die nach eigenen Angaben zuvor an Spielen wie Baldur’s Gate III, Fall Guys, Fortnite, League of Legends und World of Warcraft gearbeitet haben, hat mit Tomo: Endless Blue sein erstes Spiel vorgestellt.

Der Ankündigungstrailer lässt zunächst eine bunte Welt vermuten, die ihr relativ ungefährdet erkundet, während ihr süße Monsterchen zu euren Gefährten macht und Häuser und Boote aus Blöcken erschafft. GameStar macht nicht umsonst den Vergleich „Pokémon meets Minecraft“ auf. Der erste Trailer hält allerdings am Ende noch eine ziemlich düstere und blutige Überraschung bereit. Doch der Reihe nach.

In Tomo: Endless Blue segelt ihr durch eine Welt, in der Fragmente untergegangener Zivilisationen als Inseln im Ozean treiben. Jede dieser prozedural generierten Inseln birgt eine eigene Kultur, mit einzigartigen Traditionen, Charakteren und den Tomo, die in ihrem Alltag anzutreffen sind. Ihr erkundet, bestreitet Kämpfe und baut mit euren Tomo-Gefährten eine Basis auf, in der ihr Fahrzeuge konstruiert oder einfach ein gemütliches Leben inmitten der Inselgemeinschaft führt.

Die voxelbasierte Physik erlaubt es euch, eigene Maschinen aus Blöcken zu erschaffen, darunter Boote und sogar Luftschiffe. Auch im Kampf sollen sich diese Mechaniken auszahlen, denn durch die Manipulation der Umgebung lassen sich taktische Vorteile erzielen. So kann etwa Wasser ausgebreitet werden, um einen Feuer-Tomo zu schwächen.

Der Ankündigungstrailer zu Tomo: Endless Blue wird übrigens von einer Komposition begleitet, die von Ai Higuchi, (Attack on Titan) geschrieben und gesungen wurde. Der Song stammt von Cécile Corbel und Simon Caby, die bereits für den Soundtrack zu Arrietty verantwortlich waren. Das Video hält kein Gameplay bereit, allerdings lassen die ersten Screenshots von der Steam-Seite mehr Einblicke zu. Tomo: Endless Blue soll Ende 2026 für PC-Steam erscheinen.

Der erste Trailer:

