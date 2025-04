Quasi-Shadowdrop: Ghost of Yōtei stellt Termin, Collector’s Edition und neuen Trailer vor

Shadowdrops haben Hochkonjunktur! Auf den Shadowdrop von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hat Sony Interactive Entertainment heute mal eben den Termin-Shadowdrop von Ghost of Yōtei folgen lassen. Das wäre ansonsten normalerweise etwas für einen Showcase wie die State of Play gewesen.

So erfahren wir aus den sozialen Medien und im PlayStation Blog, dass der neue Sucker-Punch-Titel am 2. Oktober 2025 weltweit für PS5 erscheinen wird. Es handelt sich um den spirituellen Nachfolger zu Ghost of Tsushima, doch Ghost of Yōtei erzählt eine eigenständige Geschichte um die neue Protagonistin Atsu.

Passend zur Bekanntgabe des Termins gibt es auch einen neuen Trailer und Details zu verschiedenen Versionen des Spiels. Eine Standardversion wird digital und physisch erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition gibt es natürlich nur im PlayStation Store. Und die Collector’s Edition wird bei PlayStation Direct und ausgewählten Händlern physisch erhältlich sein. Das Spiel liegt hier aber nur digital bei. Als Vorstellstart hat Sony heute den 2. Mai ausgerufen.

Die Liste des Onryō

Atsu begibt sich in den rauen Norden des historischen Japans – nach Ezo, dem heutigen Hokkaidō – um sich an der berüchtigten Verbrecherbande der Yōtei-Sechs zu rächen. Diese nahm ihr vor sechzehn Jahren alles, als sie ihre Familie ermordete und Atsu an einen brennenden Ginkgobaum nagelte. Doch Atsu überlebte, lernte zu kämpfen und kehrt nun mit einer Liste von Namen und einem Ziel zurück.

Der neue Trailer „Die Liste des Onryō“ gibt erste Eindrücke der sechs Zielpersonen – Die Schlange, der Oni, der Kitsune, die Spinne, der Drache und Fürst Saito – sowie der wilden Spielwelt. Atsus Reise wird jedoch nicht nur von Rache getrieben sein. Auf ihrem Weg trifft sie auf ungewöhnliche Verbündete, deckt Geheimnisse auf und findet neue Bestimmung. Fans können die offene Welt frei erkunden, selbst entscheiden, welche Hinweise sie verfolgen und welches Mitglied der Yōtei-Sechs sie zuerst jagen wollen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment