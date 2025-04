Nostalgie und Hollywood-Support: Nintendo erinnert mit „Switch 2“-Spot an SNES-Zeiten

Die Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 rückt allmählich in greifbare Nähe. Folgerichtig kurbelt Nintendo so langsam auch die Werbemaschinerie an und lockt dabei vor allem mit einem höchst charmanten und nostalgischen Spot-Konzept.

Vielleicht erinnert Ihr Euch: 1991 verpflichtete Nintendo den seinerzeit noch frischen Schauspieler Paul Rudd für einen SNES-Werbespot. Getreu dem Motto „Now You’re Playing with Power“ bewarb Rudd die Heimkonsole in einem rund 90-sekündigen Spot. Gute 34 Jahre später ging diese Zusammenarbeit nun in die zweite Runde.

Mittlerweile ein bekannter Hollywood-Darsteller, bewirbt Rudd in einem frischen Spot den anstehenden Nachfolger von Nintendos beliebter Hybridkonsole. Nun unter dem Slogan: „Now You’re Playing Together“.

Im neuen Werbespot präsentiert Rudd die Hardware und GameChat. Natürlich steht auch Mario Kart World im Mittelpunkt. Ihr findet den amüsanten Spot unterhalb des Artikels. Damit Ihr die SNES-Variante nochmal frisch vor Augen habt, hat Nintendo diese praktischerweise auch nochmal bereitgestellt. Ihr findet besagten Spot ebenfalls unterhalb des Artikels.

Auf die Zusammenarbeit mit Rudd ließ Nintendo dann kürzlich noch einen weiteren Werbespot folgen. Der gestaltet sich deutlich konventioneller und macht interessierte KäuferInnen mit den grundlegenden Features der Konsole vertraut. Auch diesen Spot findet Ihr unterhalb des Artikels. Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025.

Now You’re Playing Together ft. Paul Rudd – Nintendo Switch 2

Paul Rudd stellt 1991 das Super Nintendo Entertainment System vor

Nintendo Switch 2 im Intro-Trailer

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo