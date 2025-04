„Fire Emblem“-Fans dürfen feiern: Serienklassiker landet in der Retro-Bibliothek der Switch

Gerade erst haben wir Fire Emblem: Awakening hochleben lassen, ohne das die traditionsreiche „Fire Emblem“-Serie heute vielleicht gar nicht mehr laufen würde. Der erste Teil der Serie erschien übrigens am 20. April 1990 in Japan für den Famicom. Die Reihe an sich feierte also in den letzten Tagen auch Geburtstag.

Es dürfte also kein Zufall sein, dass Nintendo ausgerechnet jetzt einen Klassiker der Reihe der Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online hinzufügt. Ab sofort steht Fire Emblem: The Sacred Stones bei Nintendo Switch Online zum Spielen bereit, vorausgesetzt ihr habt das Erweiterungspaket.

Denn „The Sacred Stones“ erschien ursprünglich für Game Boy Advance und GBA-Titel sind nur innerhalb von Switch Online + Erweiterungspaket spielbar. Der achte Teil der Serie erschien 2004 und war erst der zweite Titel der Reihe, der außerhalb Japans erschienen ist. „The Sacred Stones“ gilt als einer der beliebtesten Klassiker der Serie. 2015 erschien das Spiel für die Wii U Virtual Console, aber die ist inzwischen bekanntlich dicht.

„The Sacred Stones“ entführt die SpielerInnen auf den Kontinent Magvel, wo das Grado-Imperium einen Krieg gegen die anderen vier Nationen entfacht. Ziel des Feldzugs ist es, deren magische Steine zu zerstören, die dazu dienen, einen uralten Dämon gefangenzuhalten. Als die beiden Protagonisten Eirika und Ephraim liegt es an den SpielerInnen, den Vormarsch des Grado-Imperiums zu stoppen und gleichzeitig das Geheimnis hinter dem plötzlichen Kriegsausbruch zu lüften.

Wie für die klassischen „Fire Emblem“-Spiele üblich, wartet auch „The Sacred Stones“ mit dem berüchtigten Permadeath-Feature auf. Wer eine Einheit im Kampf verliert, muss sich dauerhaft von ihr verabschieden – es sei denn, man pausiert das Spiel und startet die Schlacht neu, bevor der Verlust endgültig wird.

Der Trailer dazu:

via VGC, Bildmaterial: Fire Emblem: The Sacred Stones, Nintendo