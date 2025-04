Neuer Trailer zu No Sleep For Kaname Date stellt Charaktere und neue Spielszenen vor

Wer gerne als Detektiv Abenteuer erlebt und Geheimnissen auf der Spur ist, sollte sich No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files anschauen. Als Ermittler Kaname Date untersucht ihr zusammen mit KI-Partnerin Aiba das mysteriöse Verschwinden des Internet-Idols Iris Sagan, welche in einem tödlichen Escape-Game namens The Third Eye Game ums Überleben kämpft.

Dabei kombiniert der neueste Teil der Reihe klassische Ermittlungs- und Traumweltabschnitte der Serie mit neuen „Escape“-Passagen, in denen das Lösen von Rätseln aus verschlossenen Räumen im Vordergrund steht. In einem neuen Trailer stellt Spike Chunsoft nun einige Charaktere sowie Spielszenen näher vor.

Der neue Teil der „Somnium Files“ erscheint am 25. Juli 2025 für Nintendo Switch, Switch 2 und PCs via Steam. Spike Chunsoft veröffentlicht den Titel für Nintendo Switch physisch, bei Amazon* könnt ihr bereits vorbestellen.

Wenn ihr geplant habt, dass No Sleep For Kaname Date eine eurer ersten „Switch 2“-Cartridges wird, solltet ihr folgendes bedenken. Für Switch 2 erscheint nur eine sogenannte Game Key Card* – hier ist nur ein digitaler Schlüssel zum Download des Spiels auf der Cartridge, die Spielinhalte müssen heruntergeladen werden. Die „Switch 2“-Version bietet laut Spike Chunsoft reduzierte Ladezeiten, verbesserte Grafiken und Unterstützung der Mausfunktion des neuen Joy-Con.

via Gematsu, Bildmaterial: No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Spike Chunsoft