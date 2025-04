Raidou Remastered stellt seinen namhaften englischen Cast vor und zeigt Verbesserungen im Video

Atlus hat die englischen Synchronsprecher für die kommende RPG-Neuauflage Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army enthüllt. Die neue Version des ursprünglich 2006 für PlayStation 2 erschienenen Spiels erhält erstmals eine vollständige Sprachausgabe.

Stephen Fu (Wise in Zenless Zone Zero) übernimmt die Rolle des Protagonisten Raidou Kuzunoha XIV, während Ray Chase (Alphen in Tales of Arise) als Gouto-Douji, Dawn M. Bennett (Aigis in Persona 3 Reload) als Tae Asakura, Kayli Mills als Kaya Daijouji, Chris Okawa als Rasputin und Joe Zieja als Munakata zu hören sein werden.

Zusätzlich wurden zwei neue Videos veröffentlicht, die Einblick in zentrale Verbesserungen der Remastered-Version geben. Das erste Video mit dem Titel „Quality of Life Changes“ zeigt genau diese. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, jederzeit zu speichern, ein vereinfachter Zielzugriff, verbesserte Dämonen-Grafiken und optimierte Umgebungsdarstellung.

Das zweite Video „Combat“ präsentiert das überarbeitete Kampfsystem. Atlus-Fans dürfen sich auf Echtzeitkämpfe mit neuen Mechaniken wie dem Entziehen von MAG, speziellen Angriffen von Raidou sowie einer frei steuerbaren Kamera freuen. Darüber hinaus haben wir euch das kürzlich veröffentlichte Opening-Video unten beigefügt.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint am 19. Juni 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch und PS5. Für Switch 2 hat sich Atlus zur Veröffentlichung einer „Game Key Card“ entschieden, die ebenfalls bei Amazon* zu finden ist.

Quality of Life Changes:

Combat:

Das Opening-Video:

Bildmaterial: Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Atlus