Square Enix setzt einen verrückten Aprilscherz zu Final Fantasy wirklich in die Tat um

Square Enix hat bekannt gegeben, dass das ursprünglich als Aprilscherz angekündigte Alternate-Universe-Setting „Rival Fantasy Ever Crisis Academy Seven“ für Final Fantasy VII Ever Crisis tatsächlich als In-Game-Event umgesetzt wird.

Der aufwendige wie sehenswerte Aprilscherz hatte vor einigen Wochen für lustige Schlagzeilen gesorgt. Das Event wird am 29. April starten und eine originale Story sowie neue Ausrüstungen und Kostüme bieten, welche die Charaktere in den Schulkostümen des Aprilscherzes zeigen.

Das Event wird noch vor der Wiederholung des „Final Fantasy VI“-Crossovers im Juni 2025 sowie dem Start eines Crossovers mit Dragon Quest Tact im August 2025 stattfinden. Die Ankündigung wurde zunächst über die japanischen Social-Media-Kanäle von Square Enix geteilt, doch inzwischen gibt es auch einen Trailer für westliche Fans, den ihr unten seht.

Willkommen an der Midgard Seventh Highschool

Das Video stellt das Setting von Midgard Seventh Highschool vor, in dem Barret Wallace als Sportlehrer ein Baseballteam zusammenstellen soll, das gegen die Shinra Private Academy antreten wird. Cloud Strife interessiert sich jedoch nicht für Baseball und strebt stattdessen an, Midgards „Brawler: First Class“ zu werden, sehr zum Unmut seiner Kindheitsfreundin Tifa Lockhart. Zack Fair ist derzeit der amtierende „Brawler: First Class“ und Aerith Gainsborough führt als Anführerin das Team Cetra an.

Der Trailer und erste Bilder bestätigten bereits einige der Figuren, die mit thematisch passenden Ausrüstungen und Waffen auftreten werden. Tifa und Aerith erhalten Schuluniformen und dazugehörige Waffen, während Barret als Sportlehrer einen Trainingsanzug trägt und anstelle seines üblichen Waffenarms einen Papierfächer nutzt.

Mehr Einblicke, allerdings noch basierend auf dem Aprilscherz, findet ihr auf der eigens eingerichteten Website. Dort könnt ihr euch sogar Diagramme ansehen, wie die Charaktere in Beziehung zueinander stehen. Dass Aprilscherze japanischer Entwickler und Publisher später Realität werden, ist keine Seltenheit. Manchmal klappt das sogar mit ganzen Videospielen.

Der Trailer zum Event:

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix