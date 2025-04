Überraschende Enthüllung: The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered ist jetzt erhältlich

Da wäre uns ja fast die Maus aus der Hand gerutscht. „Nach einer überraschenden Enthüllung“ (Bethesda-Pressemeldung) ist The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ab sofort für Xbox Series, PlayStation 5 und PCs erhältlich. Das Remaster startet außerdem im Xbox Game Pass.

„SpielerInnen können in diesem Remaster des preisgekrönten und beliebten RPG der Bethesda Game Studios nun die legendäre Welt von Cyrodiil mit atemberaubender neuer Grafik und verbessertem Gameplay erkunden“, führt Bethesda ein. Unten seht ihr den Launchtrailer zum Remaster.

Das Remaster geht auf das Konto von Virtuos, die beispielsweise NieR: Automata für die Switch portiert haben, vor allem aber als Co-Developer von Spielen wie Hogwarts Legacy glänzten. Gemeinsam mit Bethesda holt man den Klassiker von 2006 mit „atemberaubender Grafik in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde in die Gegenwart“.

„In The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered taucht man in ein Universum voller Geschichten ein, trifft auf unvergessliche Charaktere, tritt berühmten Gilden bei, siegt in der legendären Arena und wird zum Champion von Cyrodiil“, so Bethesda. In der Neuauflage enthalten sind die Erweiterungen The Shivering Isles und Knights of the Nine.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Bethesda, Virtuos