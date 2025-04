Das grid-basierte Taktik-JRPG Super Robot Wars Y erscheint im August im Westen

Erst im März hat Bandai Namco Super Robot Wars Y angekündigt. Jetzt geht es ganz schnell. Der neueste Teil der traditionsreichen und mehr als 30 Jahren alten Reihe erscheint am 28. August hierzulande für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PCs.

Das grid-basierte, taktische JRPGs erscheint leider nur digital in Europa. In Japan und Asien gibt es eine Handelsversion für Switch und PS5, doch hier sind die enthaltenden Untertitel noch nicht final bestätigt.

Super Robot Wars Y bringt Einheiten und Piloten aus verschiedenen Anime-Serien zusammen, um gegen deren gemeinsame Feinde zu kämpfen. Platziert eure Einheiten strategisch und leitet sie an, um eure Gegner zu besiegen.

„Einheiten können aufgerüstet und ihre Piloten mit Credits und Ressourcen, die durch den Abschluss von Missionen verdient werden, verbessert werden“, erklärt Bandai Namco weiter. Entwickelt wird das Spiel von Bandai Namco Forge Digitals, zuvor bekannt als B.B. Studio.

Das Spiel enthält Einheiten aus Mecha-Serien wie COMBATTLER V, Aura Battler Dunbine, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, Majestic Prince, Macross Delta: Passionate Walküre, Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, Getter Robot Arc und vielen weiteren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Robot Wars Y, Bandai Namco, Bandai Namco Forge Digitals